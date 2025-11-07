Haberler

İtalya ve Filistin Liderlerinden İki Devletli Çözüm Vurgusu

Güncelleme:
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmede iki devletli çözüm ve Gazze'deki insani durumu ele aldı. Abbas, barış için iki devletin tanınması gerektiğini belirtti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü ve Gazze'deki durumu görüştü.

Vatikan ve İtalya'daki resmi temasları için 6 Kasım'dan bu yana Roma'da bulunan Abbas, öğle saatlerinde ilk olarak ev sahibi Cumhurbaşkanı Mattarella ile cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de bir araya geldi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, görüşmede Mattarella, Filistin yönetiminin, İtalya ve uluslararası toplum için kesinlikle kilit bir muhatap olduğunu belirterek, "Filistin ve İtalya'yı birbirine bağlayan büyük dostluğu teyit etmek üzere sizi Roma'da ağırlamaktan İtalya Cumhuriyeti adına büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Mattarella, ülkesinin iki devletli çözüme verdiği desteği yinelerken, "Gazzelilere insani yardım ve yeniden inşa konusunda somut biçimde ilerlemek ve bölgede iki devletin oluşturulmasına yönelik adımlar atmak gerekiyor. Bu hedefler, Hamas'ın silahsızlandırılmasından ve Arap ülkelerinin güçlü şekilde sürece katılımından geçmektedir. İki halk için iki devlet çözümünün önünde duran tüm engelleri ortadan kaldırmalıyız." diye konuştu.

Mattarella ayrıca Abbas'a, her iki tarafta da barış istemeyenlerin yeniden organize olmaması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

ANSA'nın bu görüşmeye ilişkin başka bir haberine göre, Abbas da görüşmede, "Savaşa, nefrete ve terörizme karşıyız. 1988 ve 1993'te Oslo Anlaşmaları ile bir devlet ve toprak olarak tanıdığımız İsrail ile birlikte kendi devletimizde yaşamak istiyoruz. Şimdi İsrail de bizim devletimizi ve topraklarımızı tanımalı. Barışa ulaştığımızda, tüm Arap ülkeleriyle İsrail devletini tanımaları konusunda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmesinin ardından Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmek üzere Başbakanlığa geçti.

Abbas, geçiş döneminde BM'nin görevlendirdiği uluslararası gücü onayladıklarını belirtti

İtalya'daki temasları sırasında La Stampa gazetesine röportaj veren Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Biz işgale, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesine, baskıya rağmen (iki devletli çözümden) bundan ayrılmadık. (Eski İsrail Başbakanı İzak) Rabin suikastından sonraki bütün (İsrail) hükümetler barıştan uzaklaştı." dedi.

Abbas, İsrail'in bir yol ayrımında olduğunu belirterek, "Bir tarafta cesaretli vatandaşlar, barış ve işgalin bitmesini istiyor. Diğer tarafta ülkeyi apartheid ve ırkçılığa iten aşırılıkçılar var. Biz barışı ve diyaloğu terk etmedik. Mevcut İsrail hükümeti aşırılığı, bir arada yaşamaya tercih ediyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ve kalıcı barış çabalarını takdir ettiklerini de dile getiren Abbas, şunları kaydetti:

"Planının bir kısmı zaten uygulanmaya başladı. Şimdi ateşkesi sağlamlaştırmak, tüm rehine ve tutukluları serbest bırakmak, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla İsrail hükümetinin politikalarının yol açtığı kıtlığı gidermek için büyük çaplı insani yardım sağlamak gerekiyor. İsrail güçleri çekilmeli ve Filistin hükümeti Gazze'de kendi sorumluluklarını üstlenmelidir. Tüm grupların silahlarını Filistin Devleti'ne teslim etmesi zorunludur, böylece Gazze'de bir otorite, bir yasa ve bir polis gücü olabilir. Ayrıca BM'nin görevlendireceği bir uluslararası istikrar gücünün geçiş sürecinde Filistin güvenliğini izlemesini ve desteklemesini de onaylıyoruz."

Abbas, röportajda Arap dünyasının bugün Filistin davası etrafında her zamankinden daha fazla birleşmiş durumda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel


