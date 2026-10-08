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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildi

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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu TBMM'de kabul etti. TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün bildirildiği duyuruldu.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu TBMM'de kabul etti.

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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