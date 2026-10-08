İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildi

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Manzo, TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu TBMM'de kabul etti. TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün bildirildiği duyuruldu.
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu TBMM'de kabul etti.
TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA