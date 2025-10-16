Haberler

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrail ve Filistinli Mevkidaşlarıyla Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda İsrail ve Filistinli mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardım konuları öne çıktı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile ayrı ayrı görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tajani, Napoli kentinde düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan İsrailli ve Filistinli bakanlarla birer görüşme gerçekleştirdi.

Tajani, her iki mevkidaşına da MED Forumu'na katıldıkları için teşekkür etti ve bunun, ateşkesin ardından İsrailli ve Filistinli bakanların aynı ortamda bir araya geldiği ilk toplantı olması açısından önem taşıdığını belirtti.

Bakan Tajani, İsrailli mevkidaşı ile ateşkesin ardından yaşanan son gelişmeler ve özellikle de Hamas'ın rehineleri serbest bırakması konularını görüştü.

Tajani, İtalya'nın, ateşkesi pekiştirmek, İsrail ve Filistin halklarının güvenliğini sağlamak için çalışacak istikrar gücüne potansiyel katılımı da dahil olmak üzere, ateşkes anlaşmasının uygulanmasında ön saflarda yer almayı sürdüreceğini de teyit etti.

İtalyan Bakan, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içinde, Gazze halkına insani yardım akışının tam olarak yeniden sağlanması umudunu da dile getirdi.

Tajani, Ağabekyan ile görüşmesinde de İtalyan hükümetinin, farklı kurumların bir araya gelmesiyle oluşturduğu "Gazze için İtalya" görev gücü aracılığıyla İtalya'nın Gazze'ye yönelik kapsamlı müdahalesinin yeniden başlatılması hakkında bilgi verdi.

Bakan Tajani, Filistinli mevkidaşına, gelecek haftalarda 100 ton ek gıda sevkiyatının yapılacağı bilgisini paylaştı ve İtalya'nın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına, özellikle sağlık hizmetlerine katkıda bulunacağını teyit etti.

Ağabekyan'dan Tajani'ye: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

MED Akdeniz Diyalog Forumu'ndaki oturumda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan da İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanımaya yakın olduğunu ve bunu yapması gerektiğini söyledi.

Ağabekyan, "Filistin Devleti'nin tanınması önemli. Doğru zaman. Yakınsınız, yapın." dedi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
