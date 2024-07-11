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İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor

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İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasakladı. Valditara, bu kararın öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İtalya, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasına yasak getirdi.

ÖĞRENCİLER OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANAMAYACAK

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, bir konferansta yaptığı konuşmada, okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Valditara, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelge imzaladım. Çünkü ben ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inanıyorum. Bu elbette, tablet ya da bilgisayar kullanımını kapsamaz. Ancak bu cihazlar da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmalıdır." dedi.

İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyorİtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara

"ÖĞRETMENLERE OTORİTE KAZANDIRMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Valditara, bunun, öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bakan Valditara, cep telefonlarının bağımlılık aracı haline gelerek gençlerin yaşama arzusunu çalmasını önlemek gerektiğini ifade etti.

Eğitim Bakanı, okullarda özellikle idari işler için yapay zeka tabanlı yardımcı unsurların bazı okullarda pilot projelerle deneneceğini de aktardı. İtalya Aile Birliği Hareketi (Moige) Direktörü Antonio Affinita da Eğitim Bakanı Valditara'nın kararını yorumlarken, "Bu, okullarda doğru dijitalleşmenin yönetilmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu girişimden memnunuz çünkü okullarda teknolojinin yanlış kullanımına bir düzen getiriyor. Bugün okullar, geniş bir teknoloji ağına sahip, ancak bu teknolojiyi sorumlulukla kullanmak ve velileri de sürece dahil etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Nurettin Karaman:

darısı bizim başımıza, ortaokul dahil...hatta evlerde de yasaklansın...

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Salim:

HADİ İNŞALLAH DARISI BİZİMKİLERE..

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