İtalya'da antisemitizm yasa tasarısı protesto edildi

İtalya'da parlamentoda görüşülen ve kamuoyunda "antisemitizm yasa teklifi" olarak bilinen, tartışmalı "DDL 1004" sayılı yasa tasarısı bir kez daha protesto edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi tarafından gündeme getirilen yasa tasarısı tepki çekmeye devam ediyor.

Antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını öngören yasa tasarısı, mart ayında parlamentonun üst kanadı Senato'daki oylamada kabul edildikten sonra halihazırda nihai onay için Temsilciler Meclisi'nde görüşülüyor.

Tasarıya karşı, ülkenin kuzeyindeki Milano kentindeki ünlü opera salonu Scala önünde akşamüstü protesto düzenlendi.

Yüzlerce kişi açtıkları Filistin bayrakları, salladıkları ziller ve çaldıkları düdüklerle söz konusu yasa tasarısına tepki gösterdi.

Miting sırasında protestocular, "Antisemitizm yasa tasarısına hayır", "İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir" ve "Protesto haktır" yazılı dövizler açıp, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı. Bazı göstericiler, üzerinde "Tek ses. 1004 sayılı tasarıya hayır" yazan dev bir pankart açtı.

Mitingde yapılan konuşmalarda da tasarının, "İsrail'e yönelik eleştirileri ırksal nefretle bir tutarak, Filistin halkına dayatılan işgal ve ayrımcılık sistemini eleştiren herkesi susturan, son derece tehlikeli bir yasa" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

"İsrail'i eleştirmeyi antisemitizm olarak değerlendiren; IHRA tanımına dayalı özel bir yasaya ihtiyacımız yok"

Mitinge çok sayıda İtalya Yahudisi ve sivil toplum kuruluşu (STK) da destek verdi.

"Yahudi Irkçılık Karşıtı Laboratuvarı" isimli oluşumdan Giulia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi grubu ve diğer Yahudi oluşumlarıyla beraber bu yasa tasarısına "Hayır" dediklerini çünkü İtalya'da halihazırda "Mancino Yasası" olarak bilinen 1993 tarihli nefret suçları, ırkçılık ve ayrımcılıkları, faşizm propagandasını cezalandıran bir yasa olduğunu söyledi.

Bu yasa tasarısının, antisemitizmin araçsallaştırılmasına yol açabileceğine işaret eden Giulia, "İsrail'i eleştirmeyi antisemitizm olarak değerlendiren; IHRA tanımına dayalı özel bir yasaya ihtiyacımız yok. Biz bu yasanın, muhalefeti ve Filistin'le dayanışmayı susturacağı için, antisemitizmi engellemek yerine daha da artıracağına inanıyoruz." dedi.

Giulia, "Biz Yahudiler, bu tür bir düzenlemenin kendimizi daha az güvende hissetmemize ve ayrıca antisemitizmin artacağı düşüncesine kapılmamıza neden olduğunu söyleyerek bir rol oynayabiliriz." diye konuştu.

Bulgar asıllı İtalyan Yahudi sanatçı Moni Ovadia da yasa tasarısına açıkça karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, haklı ve özgür insanlara zulmetmenin yanı sıra Yahudilere de zulmediyor. Sadece şunu söyleyeceğim; Albert Einstein ve Sigmund Freud bugün hayatta olsalardı, bu yasa kapsamında mahkum edilirlerdi. Hannah Arendt de öyle. Bu, antisemitlere karşı çıkarılan yasa olacak. Bir avuç faşist bozuntusu ve aklını kaçırmış birkaç Yahudi tarafından ortaya atılmış bir maskaralık."

Söz konusu yasa tasarısına karşı, yarın da başkent Roma'da Temsilciler Meclisi önünde protesto düzenlenecek.

Kaynak: AA