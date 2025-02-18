İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Karadağ 2028'de AB'ye Katılabilir

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Karadağ'ın 2028'de Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olabileceğine inandığını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Karadağ'ı ziyaret eden Mattarella, Cetinje kentindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda mevkidaşı Jakov Milatovic tarafından resmi törenle karşılandı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, AB genişlemesinin İtalya için önemli olduğunu belirterek, "2028 hedefi ulaşılmayacak bir hedef değil. Karadağ bu kısa süre içerisinde, 2028'de AB'nin bir parçası olabilir, inanıyorum." dedi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de ülkesinin İtalya ile hem kültürel hem de diplomatik alanda oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, İtalya'nın yardımıyla Karadağ'da mali suçlarla mücadele biriminin kurulacağını belirtti.

İtalya'ya AB üyelik sürecinde Karadağ'a verdiği destek için teşekkür eden Milatovic, ülkesinin 2028'de AB üyesi olması yönündeki inancının tam olduğunu kaydetti.

Mattarella ve Milatovic, daha sonra "Karadağ ve İtalya: İki Milletin Buluşması" konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.