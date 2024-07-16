İtalya Cumhurbaşkanı Brezilya'da

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Brezilya'ya resmi ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Mattarella, başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda mevkidaşı Lula da Silva tarafından askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Lula da Silva, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında devam eden görüşmelere değinerek, ortak ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması gerektiğini belirtti.

İtalya'dan bu konuda destek olmasını talep eden Lula da Silva, " Brezilya, Avrupa Birliği ile mümkün olan en kısa zamanda her iki bölgenin de kalkınmasına dengeli şekilde katkı sağlayacak bir anlaşmanın imzalanmasını bir kez daha yineliyor. Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi, Avrupalıların kendi iç farklılıklarını çözmesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Ukrayna ve Orta Doğu'da barışın ivedilikle sağlanması gerektiği konusunda İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile hemfikir olduklarını söyledi.

Brezilya'da bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Mattarella da MERCOSUR ile AB arasında yapılması muhtemel bir ticaret anlaşmasının "tarihi" nitelikte olacağını bildirdi.

Mattarella, MERCOSUR ile AB arasında ticaret anlaşmasının hızlı şekilde karara varılmasının elzem olduğunu ve bu anlaşmanın her iki tarafa da fayda getireceğini kaydetti.

Yerel basında çıkan haberde, Mattarella'nın, Brezilya ziyareti sürecinde Porto Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Salvador kentlerini de ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.