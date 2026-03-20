Trump'a şok! İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

İsviçre hükümeti, İran'a yönelik saldırılara taraf olan ülkelere silah ihracatını reddetti. Yapılan açıklamada, "28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından bu yana, ABD'ye savaş malzemesi ihracatı için yeni lisans verilmemiştir. Aynı durum İran için de geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

İsviçre, ABD ve İran saldırılarında tarafsızlığını gerekçe göstererek ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyeceğini bildirdi.

İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, İran'a saldırılarda taraf olan devletlere yapılan ihracata ilişkin tarafsızlık ilkesinin gerektirdiklerinin incelendiği belirtildi. Hükümet açıklamasında, "İran ile uluslararası silahlı çatışmaya taraf olan ülkelere savaş malzemesi ihracatı çatışma süresince yetkilendirilemez. Mevcut lisanslar ve diğer malların ihracatı bir uzman grup tarafından gözden geçirilecek" ifadelerine yer verildi.

SAVAŞ MALZEMESİ İHRACATINA İZİN YOK

ABD'nin uluslararası bir çatışmaya dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şu anda ABD'ye savaş malzemesi ihracatına izin verilememektedir. 28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından bu yana, ABD'ye savaş malzemesi ihracatı için yeni lisans verilmemiştir. Aynı durum İran için de geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsviçre'nin, ABD ve İran saldırılarında tarafsız bir tutum sergilediği vurgulandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı

Savaşı kaybettirecek ihanet! Kritik birimdeki asker İran ajanı çıktı
Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi

Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Asensio'ya bu bayramı zehir ettiler!
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar