İsviçre'nin Ulusal Günü Kutlamaları Ankara'da Düzenlendi

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda, İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İsviçre-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını umduklarını belirtti. Büyükelçi Ruch ise Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bozay, resepsiyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsviçre Milli Günü vesilesiyle İsviçre halkını tebrik etti.

İsviçre- Türkiye ilişkilerinin tarihi bir geçmişe dayandığını vurgulayan Bozay, "İsviçre, Türkiye tarihinin pek çok önemli dönüm noktasına ev sahipliği yaptığı için Türkiye-İsviçre ilişkileri bizim için özel bir anlam taşımaktadır." şeklinde konuştu.

"Lozan şehri, toplumsal hafızamıza kazınmıştır"

Bozay, İsviçre'deki Lozan şehrinin Lozan Barış Antlaşmasına ev sahipliği yapmasının öneminden bahsederek, "Bu şehir, 8 ay süren zorlu bir konferansa ev sahipliği yaptığı için toplumsal hafızamıza kazınmıştır. Bu yıl Lozan Barış Antlaşması'nın ve cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsviçre'nin ikili ticaret hacminin geçen yıl 16,6 milyar doları aştığının altını çizen Bozay, "Şu anda yaklaşık 1000 İsviçreli firma Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu sayının istikrarlı bir şekilde artmasını umuyoruz." dedi.

Bozay, AB Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Arabuluculuk Dostları Grubu'nun eş başkanları olarak Türkiye ve İsviçre'nin arabuluculuk çabalarında "doğal ortaklar" olduğunu kaydederek, "İkili bağları daha da güçlü tutmak istiyoruz. Çeşitli uluslararası ve bölgesel konularda benzer vizyonlara sahibiz." diye konuştu.

Büyükelçi Ruch da Lozan Barış Antlaşması'nın önemine değinerek, antlaşmanın imzalandığı dönemin İsviçre Konfederasyonu Başkanı olan Carl Scheurer'in yaptığı konuşmayı davetlilere okudu.

Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı için fidan dikildi

Bozay ve Ruch, resepsiyonda Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı vesilesiyle büyükelçiliğin bahçesine fidan dikti.

2008'de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıl dönümü vesilesiyle İsviçre'nin Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı masayı Türkiye'ye hediye etmesine değinen Bozay, "Bu hediye ve bugün dikmekte olduğumuz ağaç, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun bir göstergesidir." dedi.

Büyükelçi Ruch ise dikilen fidana yönelik "Hiç şüphe yok ki bu ağacı dikerken, bu yılın başlarında Türkiye'yi ve Suriye'yi vuran korkunç depremin tüm kurbanlarının ruhları da bizimle birlikte olacak." şeklinde konuştu.

Etkinlik, konuşmaların ardından, davetliler için düzenlenen kokteylle devam etti.