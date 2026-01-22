Haberler

İsviçre Genelkurmay heyetinden MKE'ye ziyaret

İsviçre Genelkurmay heyetinden MKE'ye ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre Genelkurmay Başkanlığı'nın askeri heyeti, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'yi ziyaret ederek yerli savunma sanayi ürünlerini inceledi, potansiyel iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSVİÇRE Genelkurmay Başkanlığı heyeti, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) A.Ş.'yi ziyaret ederek, MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi ve BORAN 105 milimetre hafif çekili obüs başta olmak üzere yerli savunma sanayi ürünlerini inceledi.

MKE'den yapılan açıklamada, "Makine ve Kimya Endüstrisi, savunma sanayi alanındaki bilgi birikimi ve güçlü üretim altyapısı ile ulusal ve uluslararası temaslarıyla iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 39 ülkeden 56 resmi heyet ve 21 firma temsilcisini Ankara'daki Genel Müdürlük yerleşkesi ve fabrikalarında ağırlayan MKE'ye, 2026 yılında da yabancı heyetlerin ziyaretleri devam ediyor. Son olarak, İsviçre Genelkurmay Başkanlığı'ndan Albay Thomas Brunner ve beraberindeki askeri heyet, 21 Ocak tarihinde MKE'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyete, şirketin faaliyet alanları, teknoloji altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi sunuldu. Görüşmelerde ayrıca olası iş birliği alanlarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Heyete, MKE'nin geniş ürün portföyü tanıtılırken; başta MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi ve BORAN 105 milimetre hafif çekili obüs olmak üzere yüksek teknoloji ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. MKE, uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve savunma sanayinde ileri teknoloji çözümler üretme hedefi doğrultusunda temaslarını sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar