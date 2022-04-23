İsviçre'deki Türkler UID'in iftar programında buluştu

İsviçre'de yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesinin düzenlediği 6'ncı geleneksel iftar programına büyük ilgi gösterdi.

Ülkenin en büyük kenti Zürih'in Dietikon bölgesinde verilen ve yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftarın ev sahipliğini UID İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın telefonla katıldığı programa ayrıca, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin ve İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman, konuşmasında, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Karaman, Türkiye'nin olduğu coğrafyada sorunların olduğunu ancak Türkiye'nin bu sorunları aşabilecek gücü bulunduğunun altını çizerek, daha fazla çalışarak Türkiye'nin refah seviyesini yükselteceklerini belirtti.

Yıldırım'dan "birlik ve beraberlik" mesajı

Daha sonra, Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Karaman, iftarda çok güzel bir ortamın olduğunu aktardı.

Yıldırım ise konuşmasında İsviçre'nin Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti, Lozan Barış Antlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin bu ülkede imzalandığını anımsattı.

İsviçre'de yaşayan Türklerin kendilerini bu ülkede "geçici" olarak hissetmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Daha uzun yıllar orada köklü ve varlığınızı sürdürecek şekilde dayanışmanızı, birliğinizi ve beraberliğinizi güçlendirin." diye konuştu.

Yıldırım, yaklaşan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.

"Sizler sahada ne kadar güçlü olursanız bizler de masada o kadar güçlü oluruz"

Büyükelçi Acarsoy da rahmet, merhamet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşıldığını belirterek, UID İsviçre Şubesi Başkanı Şahin'e iftar programından dolayı teşekkür etti.

Acarsoy, "UID'in Türklerin bulundukları yerlerdeki sosyal statülerini yükseltmek, ihtiyaçlarını ve haklarını gözetmek, siyasi hayatta yer almak ve lobi faaliyetlerini yürütmek şeklindeki hedefleri, bizlerin yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için arzu ettiğimiz temel hedeflerle birebir örtüşmektedir." dedi.

Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın Türk vatandaşının Avrupa'nın ayrılmaz parçası olduğunu ve hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını memnuniyetle gördüklerini vurgulayan Acarsoy, "Siz Türk toplumunun kıymetli üyeleri sahada ne kadar güçlüyseniz, bizlerde masada o kadar güçlü olabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Devlet milletinin yanında, millet de devletinin yanında"

UID Genel Başkanı Kuş da ramazan ayı ve orucun önemine değinerek, "İnşallah Avrupalı Türkler olarak birlik ve beraberliğimizi hiçbir şekilde bozmadan, hiçbir şekilde zedelemeden, kardeşlik ruhu içerisinde beraberliğimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kuş, "Salonlara sığmayarak sokak ve meydanlara taşan iftar geleneğini yaşatan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İsviçre'deki Türklerin iftar programına gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren UID İsviçre Şubesi Başkanı Şahin ise "Bugün devletin milletinin yanında, milletin de devletinin yanında olduğunu bir kez daha gördük. Biz diyoruz ki biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Fransa'nın Strasbourg kentinden gelen mehteran takımının verdiği konser ve semazen gösterisi katılımcıların yoğun ilgisini çekti.