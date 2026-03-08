İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği iftar programı düzenledi

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından iftar programı düzenlendi.

Zürih'te UID İsviçre tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Ramazan İftar Programı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, UID İsviçre Başkanı Yasin Karacaoğlu, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin, Türk misyonları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasıyla başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan İleri, "Şimdiden yaklaşmakta olan mübarek Ramazan Bayramımızı, inşallah önümüzdeki haftalarda idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Ramazan demek paylaşmak, gönül sofralarında bir araya gelmek demek. Bugün burada, sizlerle beraber olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.

İleri, böyle güzel bir programı hayata geçirdiği için UID İsviçre teşkilatına teşekkür etti.

Avrupa'daki Türklerin birçok farklı alanda faaliyet gösterdiğine işaret eden İleri, şöyle konuştu:

"Gerek bu topluma verdiğiniz katkıdan dolayı ama bunun da ötesinde her zaman Türkiye'nin yanında olduğunuz, aynı hissiyatları her daim taşıdığınız, bizim mücadelemizi mücadeleniz bildiğiniz için sizlere ayrıca şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Türkiye'de çeşitli anlamlarda, çeşitli kulvarlarda mücadeleler veriyoruz. Bizler biliyoruz ki bu mücadeleleri verirken sizler her daim yanımızdasınız, bizimle berabersiniz ve bizim sesimizi burada duyuran vatandaşlarımızsınız. Allah sizlerden razı olsun."

Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük bir mesafe aldığının altını çizen İleri, bütün bunların 15 Temmuz hain darbe girişimine, pandeminin getirdiği sıkıntılara ve 6 Şubat deprem felaketinin getirdiği yüklere rağmen yapıldığını anlattı.

Ömer İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bundan dolayı diyoruz ki bizim memleketimiz, devletimiz geldiğimiz nokta itibariyle büyük bir devlettir. Bizim devletimiz güçlüdür, hakkaniyetlidir, bütün zorluklara rağmen dayanıklıdır ve inşallah bu özgüvenle de yürümeye devam edecek bir devlettir. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye Yüzyılı fırsat penceresi açılmıştır. Türkiye de bu fırsat penceresini kullanmaya hazırdır. Yüzlerce yıldır belki ilk defa bu fırsat penceresinin içinden geçmeye tam anlamıyla kararlıdır ve niyetlidir. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları olarak Türkiye Yüzyılı süreci için çalışmaya ant içtik ve inşallah bu süreci hep beraber hayata geçireceğiz."

"UID uzun yıllardır sadece İsviçre'de değil bütün Avrupa'da profesyonelce Türk toplumu için çalışmalar yürütüyor"

Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, ramazanın başlangıcından bu yana sivil toplum kuruluşlarının ev sahipliğinde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İncesu, "Bu akşam da UID İsviçre'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeği meselesiyle sizlerle bir araya geldik. Bundan dolayı çok mutluyuz. UID uzun yıllardır sadece İsviçre'de değil bütün Avrupa'da profesyonelce Türk toplumu için çalışmalar yürütüyor. Biz de başarılarını büyük bir mutlulukla ve gururla takip ediyoruz." dedi.

Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, sahneyi ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklarla paylaşmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Böyle bir iftar programında buluşmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Çorman, "Ramazan akşamlarında, iftarlarda toplumumuzun her kesimiyle bir arada olabilmek ve sizlerle bu güzel manevi iklimi paylaşabilmek bizler için gerçekten büyük bir onur, bir şans." diye konuştu.

UID Genel Sekreteri Osman Gökalp ise UID olarak 60 bölgede 34 ülkede olduklarını söyleyerek, "Elhamdülillah 60. bölgemizi de Suriye Halep'te kurduk. İnşallah sizlerin duasıyla oradaki arkadaşlarımız buradaki gibi başarılı olacaktır. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.

UID İsviçre Başkanı Yasin Karacaoğlu ise mübarek ramazanın manevi atmosferinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından semazen gösterisi ve çocuklar için Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi.