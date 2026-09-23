İsviçre Başkanı Parmelin, BM'de Şart ilkelerinin açıkça ihlal edildiğini söyledi

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, dünya genelinde çatışmaların çoğaldığını ve çözümsüzlüğe sürüklendiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın en temel ilkeleri olan 'güç kullanımının yasaklanması ile egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı' ilkeleri açıkça ihlal ediliyor." dedi.

Parmelin, BM'nin 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan uluslararası düzenin ciddi baskılar altında olduğunu belirten Parmelin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çatışmalar çoğalmakta ve çözümsüzlüğe sürüklenmektedir. BM Şartı'nın en temel ilkeleri olan 'güç kullanımının yasaklanması ile egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı' ilkeleri açıkça ihlal ediliyor. Bunlara, toplumlarımızı yeniden şekillendiren dönüşümler, iklim değişikliği, afetlerin, insani krizlerin ve eşitsizliklerin artışı ile etkilerini değerlendirme konusundaki kolektif kapasitemizden genellikle daha hızlı ilerleyen teknolojik değişimler, özellikle de yapay zeka ekleniyor."

Parmelin, çok taraflı uluslararası kuruluşların kaynaklar üzerindeki baskı ve güven erozyonuyla karşı karşıya olduğunu kaydederek, giderek artan sayıda krize yanıt vermek zorunda kaldığını söyledi.

Güvenin, kurallar herkese gerçek bir katılım fırsatı sunduğunda inşa edileceğine işaret eden Parmelin, ülkeler diyaloğu sürdürdüğünde de güvenin inşa edildiğini söyledi.

Parmelin, "İsviçre tarafsız bir ülkedir. Bu tarafsızlık, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve BM'nin üç temel direği olan barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınmaya olan sarsılmaz bağlılıkla el ele yürür. Deneyimlerimiz bize diyaloğun bir zayıflık belirtisi olmadığını da öğretti. Diyalog kurmak, anlaşmazlıkların üzerini örtmek veya ilkelerden vazgeçmek anlamına gelmez." diye konuştu.

"Teknolojik ilerlemenin fırsatları çoğaltmasını sağlamalıyız"

İsviçre'nin, iyi niyetli girişimlerini sunma ve artık konuşmayan tarafların koşullar elverdiğinde diyaloğu yeniden başlatabilecekleri alanlar sağlamaya devam etme kararlılığında olduğuna işaret eden Parmelin, BM dahil birçok uluslararası kuruluşu içinde barındıran Cenevre'nin, bu imkanı sunan mekanlardan biri olduğuna vurgu yaptı.

Parmelin, her toplumun geleceğini kendi tarihine, ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun olarak şekillendirebilmesinin önemine vurgu yaparak, işbirliğinin kendi değerlerini veya tek bir modeli dayatması yerine herkesin harekete geçme kapasitesini güçlendirdiğinde değer kazandığını kaydetti.

Teknolojik devrimler karşısında da işbirliğinin önem kazandığına değinen Parmelin, yapay zekanın bunun en açık örneği olduğunu belirtti.

Yapay zekanın bilim, ekonomi, tıp, eğitim ve kaynak yönetimi alanlarında önemli yeni olanaklar sunduğunu söyleyen Parmelin, bunun, mevcut dönüşüme katılmak için gereken beceri ve altyapıya sahip olanlar ile dönüşümün yalnızca etkilerini hissetme ihtimali olanlar arasında yeni bir uçurum oluşması riskini de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Parmelin, "Teknolojik ilerlemenin, mevcut uçurumları derinleştirmeden fırsatları çoğaltmasını sağlamalıyız. Bu da mümkün olduğunca çok sayıda ülke ve toplumun yapay zeka alanındaki gelişmelerden yararlanabilmesi, becerilerini geliştirebilmesi ve bu teknolojinin geliştirilmesi ile kullanımını düzenleyecek kurallara dair tartışmalara katkıda bulunabilmesi gerektiği anlamına gelir. 'İnovasyon ve Güven Arasında Köprü Kurmak' sloganıyla 21-22 Haziran 2027'de düzenlenecek olan Cenevre Yapay Zeka Zirvesi'nin amacı da tam olarak budur." diye konuştu.

İsviçre'nin uluslararası hukuku savunarak ve diyaloğu teşvik ederek iyi niyetli arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya devam edeceğinin altını çizen Parmelin, bir araya gelmenin diyaloğu teşvik ettiğini, bunun da güveni pekiştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA