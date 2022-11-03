İsviçre Almanya'nın cephane isteğini reddetti

Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği Gepard tanklarında yaşanan mermi sıkıntısına çözüm için İsviçre'ye yaptığı başvuru ikinci kez reddedildi.

Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği Gepard tanklarında yaşanan mermi sıkıntısına çözüm için İsviçre'ye yaptığı başvuru ikinci kez reddedildi. İsviçre, askeri tarafsızlık ilkesine işaret etti. İsviçre, Almanya'nın Ukrayna'ya gönderilen Gepard tanklarında kullanılmak üzere cephane isteğini ikinci kez reddetti. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambert, Gepard tanklarında kullanılan İsviçre yapımı 35 milimetre kalibrelik 12 bin 400 top mermisi için 21 Ekim'de İsviçre'ye ikinci kez başvurmuştu.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Almanya'nın talebine bugün verdiği resmi yanıtta İsviçre'nin askeri tarafsızlık ilkesine vurgu yaparak, Ukrayna'ya sevkedilmesi öngörülen mermiler için yapılan başvurunun onaylanma imkanının bulunmadığını bildirdi. İsviçre yasalarının; silahlı çatışma içinde bulunan ülkelere askeri ihracatı yasakladığına işaret edilen açıklamada, bu durumun Ukrayna uluslararası bir çatışmaya taraf olduğu sürece geçerli olduğu kaydedildi.

Bakan Parmelin yazılı yanıtında, İsviçre'nin kararlı bir şekilde barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini, ancak bu çabalarında "ülkenin insani geleneğiyle uyumlu bir şekilde tarafsızlık hukukuna tam bağlılığını koruduğu" vurgusu yaptı.

Haziran ayında da reddedilmişti

Almanya Haziran ayında da İsviçre hükümetine, Gepard tanklarında kullanılan mermilerin Ukrayna'ya sevk edilip edilemeyeceğini sormuş, İsviçre bu soruya da askeri tarafsızlık ilkesine atıfla olumsuz yanıt vermişti. Alman Savunma Bakanı Lambrecht'in kısa süre önce de İsviçreli mevkidaşına bir mektup yazarak, mermilerin Ukrayna'da tahıl ihracatı yapılan limanlar gibi kritik altyapının korunması için önemli olduğunu vurguladığı ve başvuruya yeşil ışık yakılmasını istediği medyaya yansımıştı.

Gepard tankları, Almanya'nın Ukrayna'ya taahhüt etiği ilk ağır silah sistemi. Vaat edilen 30 Gepard tankının Ukrayna'ya sevkiyatı Eylül ayına kadar tamamlanmıştı. Ancak gönderilen 60 bin atışlık mermi yetersiz kalmıştı. Bunun üzerine Alman Savunma Bakanı Lambrecht'in İsviçreli mevkidaşına yazdığı son mektupta Gepard'ların Rus İHA'ları ve seyir füzelerine karşı yoğun kullanımı nedeniyle acil bir cephane sıkıntısı çekildiğini vurguladığı bildirilmişti.

AFP,dpa / BK,ET