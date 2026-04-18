İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarına tepki gösterildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planları ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Odenplan Meydanı'nda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarına tepki gösterdi.

Göstericiler, İsrail ordusunun 10 Ekim'de varılan ateşkesi ihlal ederek Batı Şeria ve Lübnan'daki sivil yerleşim alanlarını hedef almasına dikkati çekti.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

"Söz konusu İsrail olduğunda her şeyin yanlarına kar kalmasına izin veriliyor"

Eyleme destek veren aktivist Rana Qadri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin sistematik "büyük İsrail" planının parçası olduğunu savundu.

Bölgedeki ateşkes çabalarına ilişkin kuşkularını dile getiren Qadri, şunları kaydetti:

"Müzakerelerin ve ateşkes arayışlarının arkasındaki asıl itici gücü biliyoruz çünkü ortada bir plan var. 'Büyük İsrail' planı var olduğu sürece İsrail, bu hedef için tehdit olarak gördüğü ülkeleri yok etme stratejisinden vazgeçmeyecektir. ABD'nin bu süreçte masum olduğunu söyleyemeyiz. ABD, emperyalist bir güç olarak bu sürece ortaklık etmektedir. Bu durum, kaynakları kontrol etmek ve küresel güç kazanmak için yürütülen işbirliğidir."

Qadri, İsrail Meclisinde alınan Filistinli esirlere yönelik idam cezası kararına değinerek, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

İsrail'in bu uygulamalarla her türlü direnişi kırmayı hedeflediğine dikkati çeken Qadri, şunları kaydetti:

"İsrail'in reşit olmayanlar dahil esirlere idam cezası getirmek istemesi şaşırtıcı değil. Onlar bunu fiilen her zaman uyguluyordu. Dünyanın buna sert tepki vermemesi ise tam bir çılgınlık. Eğer bir Müslüman ülke, benzer bir yasayı gündeme getirseydi tüm dünya ayağa kalkar, yaptırımlar peş peşe gelirdi ancak söz konusu İsrail olduğunda her şeyin yanlarına kar kalmasına izin veriliyor."