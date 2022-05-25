İsveç Dışişleri Bakanı Lınde: Yapıcı Bir Ruhla Yürütülen Diyaloğun Devamı Hususunda Mutabık Kalındı - Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara'daki görüşmesine ilişkin "Bugün Ankara'da İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den üst düzey yetkililer arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin dile getirdiği güvenlik endişelerini görüştük. Yapıcı bir ruhla yürütülen diyaloğun devamı hususunda mutabık kalındı" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin bugün Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. Linde'nin paylaşımı şöyle:

"Bugün Ankara'da İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den üst düzey yetkililer arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ve Türkiye'nin dile getirdiği güvenlik endişelerini görüştük. Yapıcı bir ruhla yürütülen diyaloğun devamı hususunda mutabık kalındı."