İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısı soruşturması: Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesi

İSTİKLAL Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinin detayları belli oldu. Albashır'ın ifadesinde, çantada bomba olduğunu bilmediğini belirterek "Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım" dediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin ifadeleri, terör savcılarının bulunduğu 7'nci katta alındı. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemleri için 29 savcı görevlendirildi. Bazı şüpheliler için tercüman ve CMK'dan atanan avukatlar hazır bulundu. Şüpheliler, nezarethaneden polis eşliğinde savcılık katına çıkarıldı.

SORGUSU 5 SAAT SÜRDÜ

ALBASHIR İFADESİ