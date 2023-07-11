İstifa ettiği Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı

Deprem zamanı çadır satmasıyla nedeniyle tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ardından göreve Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi. Bunun ardından bir veda mesajı yayınlayan Kınık, "Doğrum yanlışım ama ben samimiyetle insanın ıstırabını dindirmeye ve onun onurunu korumaya adadım kendimi. İyi ki hayat romanımda böyle bir hikayem oldu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık geçtiğimiz ay istifa etmişti. Kınık, yerine Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın atanması sonrasında bir veda mesajı yayınladı.

"KIZILAY'I YAŞADIM"

Kınık paylaşımında, "Duygumla bilgimle, emeğimle inandım ve Kızılay'ı yaşadım. Nice tanıklığım oldu, doğrum yanlışım ama ben samimiyetle insanın ıstırabını dindirmeye ve onun onurunu korumaya adadım kendimi. İyi ki hayat romanımda böyle bir hikayem oldu? Sevgiyle kalın dostça kalın insanca kalın." ifadelerini kullandı.

İLK KADIN BAŞKAN OLDU

Öte yandan geçen hafta Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, genel başkanlığa tek isim aday olan Fatma Meriç Yılmaz oyların tamamını alarak kurumun ilk kadın genel başkanı olarak seçildi.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.