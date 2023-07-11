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İstifa ettiği Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı

İstifa ettiği Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı

Güncel Haberler

Deprem zamanı çadır satmasıyla nedeniyle tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ardından göreve Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi. Bunun ardından bir veda mesajı yayınlayan Kınık, "Doğrum yanlışım ama ben samimiyetle insanın ıstırabını dindirmeye ve onun onurunu korumaya adadım kendimi. İyi ki hayat romanımda böyle bir hikayem oldu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık geçtiğimiz ay istifa etmişti. Kınık, yerine Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın atanması sonrasında bir veda mesajı yayınladı.

"KIZILAY'I YAŞADIM"

Kınık paylaşımında, "Duygumla bilgimle, emeğimle inandım ve Kızılay'ı yaşadım. Nice tanıklığım oldu, doğrum yanlışım ama ben samimiyetle insanın ıstırabını dindirmeye ve onun onurunu korumaya adadım kendimi. İyi ki hayat romanımda böyle bir hikayem oldu? Sevgiyle kalın dostça kalın insanca kalın." ifadelerini kullandı.

İstifa ettiği Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı

İLK KADIN BAŞKAN OLDU

Öte yandan geçen hafta Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, genel başkanlığa tek isim aday olan Fatma Meriç Yılmaz oyların tamamını alarak kurumun ilk kadın genel başkanı olarak seçildi.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.

İstifa ettiği Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Fatma Meriç Yılmaz Kerem Kınık Kızılay Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Haydar senkal:

Dogrusu yok yanlisi cok .iyiki kizilayi tanidi artik torunu bile calismadan butun bir omrunu yasayabilir . Bunu demek istedi galiba

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Seray Mert:

Mahvettiniz Türkiye için bu kadar önemli bir kurumu; kan stokları bitme noktasına geldi, kurban yardımları nerelerden nerelere geldi. Hâlâ konuşuyor.

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YİĞİT TÜRKALP:

dinin imanın para....

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