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Mavi turda ve Yunan adasında rahatsızlanan 3 kişi, deniz ambulansıyla Bodrum'a taşındı

Mavi turda ve Yunan adasında rahatsızlanan 3 kişi, deniz ambulansıyla Bodrum'a taşındı
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Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda kalp krizi geçiren Türk vatandaşı ile mavi turda rahatsızlanan biri yabancı uyruklu 2 kişi, deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedaviye alındı.

YUNANİSTAN'ın İstanköy Adası'nda kalp krizi geçiren Türk vatandaşı ile mavi turda rahatsızlanan biri yabancı uyruklu 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedaviye alındı.

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Ali Murat Kutlutan'a (58) ilk müdahale, ada hastanesinde yapıldı. Acil ameliyat kararı alınması üzerine durum Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Bodrum Deniz Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, 'Yaşam' isimli deniz ambulansı ile adaya hareket etti. Türk sağlık ekiplerinin adaya gidiş ve dönüş rotasında, Türk karasuları içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da eşlik ederek tam destek sağladı. Ekipler adaya ulaşmadan önce hastanede ameliyat ekibi hazır bekletildi. Akşam saatlerinde Bodrum'a getirilen Kutlutan, hemen özel bir hastanede ameliyata alındı. Hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, bu operasyonun yanı sıra mavi tur teknelerinden gelen acil yardım çağrıları için de yoğun mesai harcadı. Orak Adası bölgesinde mavi turda bulunan bir teknede rahatsızlanan Hayrunısa Çayıroğlu (95) için tekne kaptanı 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi deniz üzerinde yaptıktan sonra hastayı Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Diğer bir ihbar ise mavi turda bulunan başka bir tekneden geldi. Kalp rahatsızlığı yaşayan Slovenya vatandaşı Marina Kozelj (66) için harekete geçen ekipler, hastayı deniz ambulansı ile Bodrum'a getirdi. İlk müdahalesi yapılan yabancı uyruklu hasta, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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