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Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

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Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.21'de kaydedilen, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 9.71 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Merkez üssü Marmara Denizi açıkları olan Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afad'ın aktardığı verilere göre saat 09.21'de gerçekleşen sarsıntının derinliği 9.71 kilometre olarak duyuruldu.

Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrasında Yalova Valisi Hülya Kaya sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Kaya, Afad'ın saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Kaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi merkezli 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Marmara Denizi İstanbul Deprem Yalova AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Seçkin Efe:

hissedilmedi

21
4
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SERKAN Şanverdi:

hissetmedik

20
3
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Muzaffer Deligöz:

Pendik’te hissedildi. Deniz tarafına doğru gidip geldi. Rabbim korusun…

17
3
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Yıldırım YILDIZ:

Aynen hissetmedik

17
3
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Sedat Akkan:

geliyor gelmekte olan

8
8
yanıtYanıtla
Muzaffer Deligöz:

Pendik’te hissedildi. Deniz yönüne gidip geldi.. Rabbimiz korusu…

6
3
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mardinli yiğit:

eee o kadar yatırım yapma, yığılma olmasın.. depremde de korkmazsın..

2
1
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Sebastian Szymanski:

Pendik velibaba hissedilmedi.

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