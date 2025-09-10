Haberler

İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu 'Dracula' ile KKTC'de

İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu 'Dracula' ile KKTC'de
İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde sanatseverlerle buluştu. Tiyatro oyunu, Girne Fest 25 kapsamında sahnelendi.

İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde sanatseverlerle buluştu.

Girne Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Girne Fest 25", 3 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında kültür ve sanatın nabzını KKTC'de tutuyor.

Sezon boyunca kapalı gişe oynayan, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi", Girne Amfi Tiyatro'da sahnelendi.

Bram Stoker'ın klasiğinden uyarlanan oyunun başrolünde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı yer aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadağlı, daha önce KKTC'de çok kez sahne aldığını fakat ilk defa Dracula oyunu ile buraya geldiklerini belirtti.

Karadağlı, burada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, Dracula'yı izlemek isteyen çok fazla KKTC'li olduğunu ve bu isteğe kayıtsız kalmadıklarını aktardı.

KKTC'deki tiyatrolarla sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Karadağlı, KKTC'nin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
