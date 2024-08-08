İstanbul Valisi Pendik'teki Kaza Sonrası İnceleme Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın bulunduğu yerde inceleme yaptı, tahliye edilen apartmanın sakinleriyle görüştü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gül Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen kaza sonucu hasar gören binanın olduğu yerde inceleme yaptı, burada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Gül'e ziyaretinde Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız eşlik etti.

Olay yerinde bekleyen bina sakinleriyle de görüşen Gül, şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Sizlere yeni evler lazım, bu evin akıbeti belli olana kadar. Öğleden sonra nereye taşınacağınızı ne yapacağınızı arkadaşlarımız sizi bilgilendirir. İmkanlar ölçüsünde belli bir miktarda sizlere nakdi yardım yapacağız. Sonraki süreci de takip edeceğiz. Bugünden tezi yok bir yere yerleşip, o evde yeni hayat kuracaksınız. Dolayısıyla bu binayı sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Bu binada yapacağımız şey şu; içinden bir şey alarak mı yıkacağız, almadan mı yıkacağız. Binanın yıkılacağı belli. Bu bina burada mı yapılacak, başka yerde mi yapılacak, nasıl yapılacak, hangi kurum yapacak bunlar teknik ayrıntılar, size bilgi vereceğiz."

Otobüs binadaki çökme tehlikesine karşı kaldırılmadı

Bu arada, kazanın meydana geldiği cadde çift yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

İETT otobüsünün çarptığı binanın 1 ve 2'inci katlarında çatlaklar oluşurken, apartmana çarpan otobüs ise binanın çökme tehlikesi olduğu gerekçesiyle bulunduğu yerden henüz kaldırılmadı.

Olay

Pendik'te, dün akşam saatlerinde İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı. Otobüsün çarptığı taraftaki binanın kolonu hasar görmüş, kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.