İstanbul Valisi'nden 1 Mayıs Teşekkürü

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kentte huzur ve güven ortamında geçmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da huzur ve güven içinde geçmesine katkı sunan mülki idare amirlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, sağduyulu davranışlarıyla sürece destek veren sendikalarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ve toplumsal olgunluğun güzel bir örneği sergilenmiştir."