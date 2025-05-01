İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

İstanbul Valisi'nden 1 Mayıs Teşekkürü

İstanbul Valisi'nden 1 Mayıs Teşekkürü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur içinde geçmesini sağlayan herkese teşekkür etti. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu özel günün İstanbul'da güven ve dayanışma içinde kutlandığını vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kentte huzur ve güven ortamında geçmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da huzur ve güven içinde geçmesine katkı sunan mülki idare amirlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, sağduyulu davranışlarıyla sürece destek veren sendikalarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ve toplumsal olgunluğun güzel bir örneği sergilenmiştir."

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.