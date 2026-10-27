İstanbul Valisi Gül, Sarıyer'de sel sonrası AFAD tırını ziyaret edip bilgi aldı

İstanbul Valisi Gül, Sarıyer'de sel sonrası AFAD tırını ziyaret edip bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası çalışmalar hakkında bilgi almak için AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırı'nı ziyaret etti. Gül, bölgede ev ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırı'nı ziyaret etti.
İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Ayazağa Mahallesi'ndeki tırı ziyaret ederek, sel faleketi sonrası yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bölgede incelemelerde bulunan, ev ve iş yerlerini de ziyaret eden Gül, taleplerini dinlediği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Gül'e Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl eşlik etti.
Kaynak: AA