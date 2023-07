İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısında deprem konusu ve yatırımlar değerlendirildi. Vali Gül, her kurumun deprem konusunda öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sokakta dilenen çocuklar ve evsiz insanlar konularına da değinildi.

İstanbul Valisi Gül: "Her kurumumuzun birinci önceliğinin deprem olması lazım"

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Gül, "Başta belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere her bir kurumun birinci önceliğinin deprem olmasını istirham ediyoruz" dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısına kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2023 yılı yatırımlarının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri değerlendirildi. Yatırımlara ilişkin sorunlar, 2024 yılına dair belirlenen yatırım teklifleri kurul üyelerince dile getirildi.

2023 yılının 2. döneminde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkında bazı sayısal verileri paylaşan Gül, "İlimizde finansman kaynağı; Genel Bütçe, Özel Bütçe, Mahalli İdare (dış kredili projeler), KİT bütçelerine dayanan bin 329 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 711 milyar civarındadır. Önceki yıllar harcaması 245 milyar lira, yılı ödeneği 69 milyar lira, harcama tutarı ise 26 milyar liradır. 2023 yılının 2. döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 38 olup 68 proje tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.

2024 Yılı Yatırım Tekliflerine ilişkin olarak konuşan Vali Gül, "3 yatırımcı kuruluşun 2024 yılı yatırım teklifinin olmadığı(Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü, İller Bankası İst. Bölge Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü), 21 yatırımcı kuruluşun yatırım tekliflerinin henüz belli olmadığı ve 18 yatırımcı kuruluşun ise 2024 Yılı Yatırım Programına teklif edilen toplam proje sayısı 175, toplam proje tutarı 24 milyar lira ve 2024 yılında öngörülen yatırım tutarı ise yaklaşık 10 milyar lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

"Her kurumumuzun birinci önceliğinin deprem olması lazım"

Deprem konusuyla ilgili konuşan Vali Gül, "Her kurumumuzun birinci önceliğinin deprem olması lazım. ve her kurumumuzun fiziki yapıları başta olmak üzere kurumsal kapasitelerini bu anlamda yükseltmesi gerekiyor. Bizim deprem olduktan sonra yaraların sarılmasına değil, koruyucu önleyici tedbirleri almamız lazım. Riski azaltarak bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Başta belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere her bir kurumun birinci önceliğinin deprem olmasını istirham ediyoruz" dedi.

"İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız"

Sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili konuşan Vali Gül, "Aile ve Sosyal Politikalar koordine etsin. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, herhangi bir çocuk sokakta dilendiriliyorsa buna rehberlik hizmeti vereceğiz. Mesleki eğitim imkanlarını sunacağız. Kamunun sosyal yardımlarıyla ilgili bütün imkanlarımızı sunacağız. Dolayısıyla da sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen sokakta çalışıyorsa, ailesi tarafından istismar ediliyorsa Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp kendi evlerimizde devletin koruma kalkanına alacağız. Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. Öncelikle sorunu ortadan kaldırıyoruz, ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz, ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılmasına rağmen çocuk herhangi bir saatte dilendirilerek, çalıştırılarak istismar ediliyorsa, ailesi bu anlamda rehberlik vermemize rağmen hassasiyeti göstermiyorsa dolayısıyla yaptırımlarımızı uyguluyoruz. ve aileyle ilgili de cumhuriyet savcılıklarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız. Buna da sıfır tolerans göstereceğiz" diye konuştu.

"Bir kişi bile dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesi"

İstanbul'daki evsiz insanlar konusuna vurgu yapan Vali Gül, "İstanbul'da evsiz insanlar var. Sokakta, caddede, cami avlusunda, parkta, bahçede kalıyorlar. Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe bir el atması lazım. Sayı önemli değil. Buna istatistik bir mesele olarak bakamayız. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun, dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesi. Başta ben olmak üzere. Hepimizin katkıda sunabileceği konular var. Bu konuyu da gündemimize almakta fayda var" şeklinde konuştu.