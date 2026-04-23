İstanbul Valisi Gül, 23 Nisan'da koltuğunu 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti

İSTANBUL Valisi Davut Gül , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Ağrı, Ardahan, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Nevşehir, Rize, Sivas ve Şırnak'tan tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için gelen öğrenci ve öğretmenleri valilikte misafir etti. Misafirlerini valiliğin kabul salonunda karşılayan ve öğrencilerle sohbet eden Vali Gül, ardından Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Vali Gül, koltuğunu 2'nci sınıf öğrencisi Asmin Ayşe Aslan'a devretti.

'İKİ COŞKUYU BİR ARADA YAŞIYORUZ'

Öğrencilerle sohbet eden İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan'ın iki anlamı var biliyorsunuz; birincisi çocukların bayramı, ikincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, o milli iradenin başlangıç günü. Biz iki coşkuyu bir arada yaşıyoruz. İstanbul şehirlerin anasıdır. Bu anlamda İstanbul'u görmeniz, İstanbul'u tanımanız, buradaki İstanbullu öğrencilerle tanışmanız da bu anlamda çok kıymetli. İnanıyorum ki burada kaldığınız süre içerisinde gezdiğiniz yerlerde, gördüğünüz yerlerde daha sonra kitaplarda okuyacağınız, belki şimdiki dönemde kitaplarda kısmen gördüğünüz okuduğunuz şeyleri fiilen de görmüş olacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sizlere rehberlik eden öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz, velilerinize teşekkür ediyoruz. İnşallah üniversiteyi de İstanbul'da okursunuz, İstanbul'u üniversite yıllarında da bir daha görmüş olursunuz. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

'SİZİN VARLIĞINIZ GELECEĞİMİZ ADINA UMUT VERİCİDİR'

Kabul töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Sizin varlığınız geleceğimiz adına umut vericidir. Ama bildiğiniz üzere bu sene biraz buruk kutluyoruz ama bayram sevincini Sayın Valim, sizlerin desteğiyle Anadolu'nun farklı illerinden gelen öğrencilerimizle birlikteliği, kaynaşmayı, millet olmanın bilincini, şuurunu İstanbul'un çocuklarıyla, Anadolu'nun çocukları buluşmalı dedik. Bu bayram coşkusunu beraber yaşasınlar. Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, Rize'den, Nevşehir'den farklı illerden öğrencilerimiz var. Bugün de sağ olun efendim kabul buyurdunuz. Onlar da sizin bayramınızı, bu bayram coşkusunu sizlerle birlikte yaşamaya geldiler. Kabulleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Nice güzel bayramlara evlatlarımızın erişmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'23 NİSAN, ATALARIMIZIN BİZLERE BIRAKTIĞI EMANETİN HATIRLATICISIDIR'

2'nci sınıf öğrencisi temsili Vali Asmin Ayşe Aslan, "Aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nı birlik ve beraberlik içinde inanç ve kararlılıkla kazanmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu tarih, bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bizler için yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda atalarımızın bizlere bıraktığı emanetin hatırlatıcısıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu anlamlı koltukta sizlere hitap etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Son yıllarda İstanbul'da yürütülen çalışmalar biz çocukların daha bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda hayata geçirilen projeler, eğitimle birlikte sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimimize de önemli destek sunmaktadır" dedi.

'DİLEĞİM; ÇOCUKLARININ HUZUR İÇİNDE BÜYÜDÜĞÜ, GÜVENLE GELECEĞE BAKTIĞI BİR DÜNYANIN VAR OLMASIDIR'

Aslan, "Dileğim; Filistin, Doğu Türkistan, İran, Suriye, Libya başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının huzur içinde büyüdüğü, güvenle geleceğe baktığı ve kendi değerleriyle güçlü yarınlar kurduğu bir dünyanın var olmasıdır. Bu anlamlı günde bizlere bu görevi tevdi eden, İstanbul'daki tüm öğrenciler ve İstanbullular için bir baba şefkatiyle gece gündüz çalışan gönül insanı Sayın Valimiz Davut Gül'e ve bizlere güven duyan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmesini diliyor; bu aziz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Vali Gül, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program son buldu.

