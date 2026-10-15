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İstanbul Valisi Davut Gül, selde yaklaşık 2 bin 500 kişinin kurtarıldığını açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, selde yaklaşık 2 bin 500 kişinin kurtarıldığını açıkladı
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İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışın etkilediği Sarıyer Ayazağa'daki çalışmaları inceledi ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Gül, 3 hemşehriden haber alınamadığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 3 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 bin 500 civarında kişinin kurtarıldığını belirterek, "Son rakamı almadım şu an daha da artmış olabilir. 3 hemşehrimizden haber alamıyoruz." dedi.

Vali Gül, kentte iki günden beri devam eden şiddetli yağışın olumsuz etkilediği yerlerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki çalışmaları inceledi.

Selden etkilenen ev ve iş yerlerini ziyaret eden Gül, vatandaşların taleplerini dinledi.

Gül, çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gördüklerini, çok sayıda aracın, iş yerinin ve evin zarar gördüğünü söyledi.

Vatandaşın haklı olarak muzdarip olduğunu ve bir an önce de normalleşmek istediğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Burası normalde dere. Dere olduğu için daha çok zarar görmüş. Zararı tespit etmeye geldik. Pazartesiden itibaren hemşehrilerimizin zararlarını olabildiğince devletimizin imkanlarınca karşılamak istiyoruz. Bu arada da kalacak yeri olmayanları misafir etmek istiyoruz. Kalıcı olarak da buralardaki talepleri oldu. Kimi ormandaki çalışmaların zarar verdiğini kimi kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu kimi başka önerilerini söyledi. Hepsi kendi açısından haklı. Onlar da orta ve uzun vadede konuşulabilecek işler. Şu an acil olarak yapmamız gereken kimsenin dışarıda kalmaması, evlerdeki suların ve temizliğin olabildiğince hızlı bir şekilde yapılması, ekonomik anlamda bizlerin devlet olarak destek olmamız."

"3 hemşehrimizin hastanede tedavisi devam ediyor, hayati tehlikeleri yok"

Gazetecilerin sel nedeniyle şu anda mahsur kalan kişilerin olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Gül, "Mahsur kalan yok ama burada olduğu gibi fabrikalarda vardiyaya denk gelen ama fabrikanın çıkışında iş makinesi yardımıyla çıkması gereken hemşehrilerimiz var. Şu anda onlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık 2 bin 500 civarında hemşehrimiz kurtarıldı. Son rakamı almadım şu an daha da artmış olabilir. 3 hemşehrimizden haber alamıyoruz. Yakınları kayıp müracaatında bulundular. Bunlarla ilgili emniyetimiz, jandarmamız, diğer birimlerimiz aramalara devam ediyor. Bazen bir yakınlarına gitmiş olabiliyorlar, telefonlarının şarjı bitmiş olabiliyor. 2 hemşehrimiz vefat etmişti, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 hemşehrimizin de hastanede tedavisi devam ediyor, hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Kaynak: AA
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