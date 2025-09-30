İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz'da İstişare Toplantısına Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan istişare toplantısına iştirak etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Gül, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman ile mahalle muhtarları istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, ilçedeki mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler, altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve sosyal projeler ele alındı.

Beykoz'u geliştirecek projeler üzerine fikir alışverişi yapılan toplantıda, katılımcılar mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve ilçenin potansiyelini artırmaya yönelik önerilerini paylaştı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, ilçenin geleceği için ortak akıl ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, ilçemizin önceliklerini ve geleceğe dair projelerimizi değerlendirdiğimiz bu verimli toplantıya katılımları için Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Beykoz'un gelişimi için istişare kültürünü sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.