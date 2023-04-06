İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haberi ilk duyuran isim CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olurken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kamera görüntülerinde TEM Otoyolu Edirne istikametinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermiler, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilirken, benzer bir haber de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi.

GELİŞMEYİ İLK OLARAK KAFTANCIOĞLU DUYURDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"MERMİ İSABET ETMEDİ, BOŞ KOVANLAR BULUNDU"

Kaftancıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL: KİMSEYE SİZ YAPTIRDINIZ DİYEMEYİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya yönelik silahlı saldırı iddialarına ilişkin "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de" yorumunda bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ARAÇTAN HAVAYA ATEŞ AÇILDIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan CHP İl Binası'na saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.

"YOL KENARINDA 9MM ÇAPINDA 2 ADET KOVAN BULUNMUŞTUR"

Valiliğin açıklamasında şu bilgilere yer verildi; "Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir."