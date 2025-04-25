İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi Faaliyetlerini Durdurdu
Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, deprem riski nedeniyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. Fakülte, Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak.
HASAN YILDIRIM/ İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın " İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel