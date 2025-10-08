İstanbul Üniversitesi AUZEF, Eğitimde Dijital Dönüşümü Tanıttı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), eğitimde öncü olma rolü kapsamında geliştirdikleri uygulama örneklerini kamuoyuna duyurdu.

Sarıyer'deki fakülte binasında düzenlenen basın toplantısında, fakültenin vizyonu, dijital dönüşümü ve yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan "AUZEF Akademi Platformu" tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, burada yaptığı konuşmada, kendine şiar edindiği üç önemli unsur olduğundan bahsettim.

Bunlardan ilkinin bilginin en yüce değer olduğunun başta toplum ve tüm insanlığa hazmettirilmesi olduğunu dile getiren Zülfikar, "İkincisi de bu bilgi toplumunu, oluşması için yapılması gerekenleri 24 saat 7 gün esası üzerine yapmak. Üçüncüsü de kendisine emanet edilmiş değerli öğrenciler ve gençler arasındaki cevherleri bulup çıkarmak, onların kendilerine, ailelerine ve insanlığın hayrına güzel hizmetler, güzel çalışmalar yapmasına olanak sağlamak." dedi.

Zülfikar, iki gündür "İstanbul'dan Gazze'ye işgal, milli mücadele ve hürriyet" temasıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bilgiyi öğrendiklerini ve onun sahibi olduklarına dikkati çeken Zülfikar, "Bilgi, adalet ve merhamet ilkeleriyle bütünleşmediği sürece insanlığın yıkımına da götürücü sebeplerden biri olabilir. Biz bilginin, bilgi üretmenin ehemmiyetinin farkındayız ama bunu niçin, kim için ürettiğimize de oldukça detayıyla vakıfız. Bunun için de çaba gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Rektör Zülfikar, Türkiye'nin yeni yüzyılının "bilim yüzyılı" olması için herkesin üzerine görevler düştüğünü vurgulayarak, "Yöneticilerimizin tamamı bu süreçte sorumluluk sahibidir ve onlar da bunu iyi yönetebilme, iyi organize edebilme, geliştirebilme sorumluluğu taşır. Ama bütün bunların hepsi sahadaki karşılığı kadar, sahiplenilmesi kadar olabilir. Ne kadar bilirsek bilelim bildiğimiz karşımızdakine anlattığımız, karşıdakinin anladığı kadardır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri kapsamında akademik performansları da önemsediklerini dile getiren Zülfikar, bunun için kayıtlı eğitim gerekliliği noktasında AUZEF'in güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Zülfikar, AUZEF'in herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği ve rahatlıkla kendini geliştirebileceği bir platform olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

"AUZEF'le beraber bugün ülkemizin dört bir yanında, hatta dünyanın pek çok ülkesinde, komşu, kardeş, dost ülkeler, bunların hepsinde yüz binleri aşan öğrencilerimiz buluşabiliyor ve o ortamlarda kendilerini güncelleyebiliyor. AUZEF, dijital teknolojiyi eğitime katarken farklı bir şey getirdi. Dijital teknoloji, bugün öğrenmede en pratik yöntemlerden biri haline geldi ama orada verilenin de ehemmiyeti çok mühim. Eğitimli nüfusun, eğitim alacak elemanların, öğrencilerin dünyanın her yerinde karşılığı var. Türkiye'nin kendi yetiştirdiklerinin yanında yetişmiş elemanları da buraya istihdam etmesi, yenilerini yetiştirmesi, yetiştirdiklerini farklı ülkelere gönderip orada temsilcilikleri şeklinde bulunması, onlarla sürekli işbirliğinin devamı şeklinde düşünmesi de AUZEF'in önemli imkanlarından biridir. Açık ve uzaktan eğitim fakültesiyle bu gerçekleştirilebiliyor."

İÜ Rektör Yardımcısı ve AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin ise geliştirdikleri uygulama örneklerini sunumla aktardı.

Ders materyali yapay zekayla zenginleştiriliyor

AUZEF, yenilikçi projeler ve teknolojik yatırımlarla geleceğin eğitim modelini şekillendirmeye hazırlanıyor.

Anatomi dersinde oyunlaştırma uygulamasından yapay zeka destekli içeriklere, AUZEF Akademi Platformundan uluslararası konferanslara uzanan çalışmalar sayesinde fakülteyle öğrenciler ve toplum için daha erişilebilir, etkileşimli ve küresel öğrenme ekosisteminin kurulması hedefleniyor.

AUZEF, ders materyalinin yapay zekayla zenginleştirilmesi sayesinde öğrencileri daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş içeriklerle buluşturmayı planlıyor.

Engelli bireyler için yapay zeka destekli materyalle görme veya işitme engeli olan öğrenciler için ders içerikleri daha ulaşılabilir hale geliyor.

AUZEF, uluslararası alanda bilinirliğini artırmak için açık öğretim ve dijitalleşme temalı uluslararası konferanslar düzenlemeye hazırlanıyor.

Konferanslar sayesinde farklı ülkelerden akademisyenler, eğitimciler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek, açık ve uzaktan eğitimin geleceği, dijitalleşme trendleri ve yenilikçi uygulamalar masaya yatırılacak.