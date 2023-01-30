İstanbul'da özlenen görüntü! Uzun süredir beklenen kar yağışı başladı Güncel Haberler İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı. BAZI İLÇELERDE DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLDU Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı. GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da çekilen kar manzaraları; Kaynak: AA / Güncel Aydos Ormanı İstanbul Pendik Güncel Haberler

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