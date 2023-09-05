Meteoroloji'den ve Valilik'ten uyarı: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakentin kuzeyinde bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK DE UYARDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KIRKLARELİ'NDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, arama çalışmalarının ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan bölgede 6 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

MGM, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Kırklareli için turuncu, Edirne ve Tekirdağ için ise sarı kodlu uyarı vermişti.Bu illerde yaşayan vatandaşlardan kuvvetli yağış sonucu gerçekleşebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istenmişti.