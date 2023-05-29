İstanbul'un Fethi Saraçhane Parkı'nda Kutlandı

İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü, Fatih Belediyesi tarafından Saraçhane Parkı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü, Fatih Belediyesi'nin Saraçhane Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle kutlandı. Fatih Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konserle başlayan etkinlik, Ayasofya Hafızlar Topluluğu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve seslendirdiği ilahilerle devam etti. Vatandaşların bayraklarla eşlik ettiği etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Böyle kahraman bir ecdada sahibiz. Hamdolsun Rabbimize, bize bu aziz şehre hizmet etmeyi nasip etti. Bu büyük sorumluluğu sizlerin teveccühüyle üstlendik. Fatih'in evlatlarını, gençlerimizi Fatih'in emaneti olarak kabul ettik. ve inşallah bu emanete de gözümüz gibi bakmaya gayret ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, aziz gençler şunu unutmayın 570 yıl önce bugün fethin kahramanları bugün yaşadığımız, şu anda huzur içinde yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla şehit bedenleriyle mühürlediler. Fatih Sultan Muhammet Han'ın cengaverliği kor bir demirken bilgelik suyuyla, irfan suyuyla buluştu ve işte o zaman bir çeliğe dönüştü. İstanbul'un Yeditepesi sıradan bir tepeyken Türk'ün estetiğiyle böyle biçimlendi. işte Süleymaniye Türk'ün bu yüksek estetik yoluyla bugün inşa edilmiştir. Bizans'ın köhne başkenti, yepyeni bir düşünceyle ve sadece düşünceyle değil, eserlerle değil, bir yaşam pratiğiyle zevkle dirildi tekrar. Şehir baştan başa inşa ve ihya edildi. Bütün coğrafyamızın başkentidir. Şehrimiz hiç bitmeyen enerjisiyle bütün bu dönemler içerisinde de inanç ve kültür merkezi olarak gelişimini sürdürmektedir. Fethin İstanbul'u olarak anladığımız tek yer Suriçi İstanbul'dur, yani Fatih'tir. Peygamber Aleyhisselamın müjdelediği şehir şu anda Fatih sınırlarıdır. Bu akşam Fatih'imizin sembol mekanlarından olan Saraçhane Meydanı çok güzel bir ana şahitlik ediyor. Burada Fatih Sultan Muhammed Han'ın temsili bir anıtı var. Ama 15 Temmuz'da birçok şehidimize meydan oldu. Şehitlerimizin kanıyla bu meydan sulandı. Onun için de Saraçhane Meydanı bizim için şehitler meydanıdır. Bütün 15 Temmuz şehitlerimizi burada anmak da boynumuzun borcudur. Dün Türkiye'de bir seçim yapıldı. Bugün burada bir siyasi konuşma yapacak değilim. Ama 28 Mayıs'ta Türkiye'de bir tarihi ana şahitlik etti. Bugün de 29 Mayıs. Fethin 570'inci yıl dönümü. Biz bu yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak ifade ediyoruz. Türkiye yüzyılının ilk gününde yine bakın fethin 570'inci yıl dönümü, Türkiye yüzyılının ilk günü. ve yine Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında birlik ve beraberlik halinde bu meydan kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Ben İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. Fatih Sultan Muhammet Han'ın şahsında, fethin şanlı askerlerine rahmet diliyorum. Bizi onlara layık birer evlat yapması için Rabbimize dua ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL