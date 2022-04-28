İstanbul'un En Renkli Koşusu 'İstanbul'u Koşuyorum' İçin Kayıtlar 12 Mayıs'ta Sona Erecek

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul'da 2022'nin en renkli ve en eğlenceli yarışı, 5 bin sporcunun katılımıyla 15 Mayıs'ta Üsküdar'da gerçekleştirilecek. Spor İstanbul'un düzenleyeceği " İstanbul'u Koşuyorum" Asya Etabı, Colour Run konseptiyle koşulacak. Parkurda koşmak için kayıtlar 12 Mayıs'ta sona erecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla 2016 yılından itibaren " İstanbul'u Koşuyorum" etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleştirilen yarışlar, 2022'de Asya ve Avrupa olmak üzere iki etaptan oluşacak.

Etapların bu yılki ilk yarışı 15 Mayıs Pazar günü Üsküdar'da, Polisan Home Cosmetics'in katkısıyla "Colour Run" konseptiyle koşulacak. 5K ve 10K kategorilerinin yer alacağı etkinlikte 5K saat 08.00'de, 10K ise 09.15'te start alacak. Yarışta, parkurun belirli noktalarında sporculara tüplerle renkli boyalar püskürtülerek koşucuların yarıştaki enerji ve motivasyonlarının artması sağlanacak. Renk cümbüşü ile süslenen parkurda koşmak için kayıtlar 12 Mayıs'ta sona erecek.

PARKUR

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecek. Buradan "U" dönüşü yapacak yarış, aynı yol üzerinden Üsküdar sahil yolu boyunca Üsküdar Meydan, Paşa Limanı Caddesi'nde ilerleyecek ve İETT Peronlarının bitiminden ikinci defa "U" dönüşü yaparak başladığı yer olan Üsküdar Sahil Meydanı'nda son bulacak.

YARIŞ KİTİ DAĞITIM NOKTALARI

13 Mayıs Cuma- Spor İstanbul Genel Müdürlüğü/ 10.00- 17.00

14 Mayıs Cumartesi- Üsküdar Meydanı (Mihrimah Sultan Camii yanı)/ 10.00- 19.00

5K PROGRAM

Alana Giriş: 07.15

Isınma: 7.40- 7.50

Starta Geçiş: 7.55

Start: 08.00

Ödül Töreni: 10.30

Kapanış: 11.30

Trafik Kapama: 07.00- 11.00

10K PROGRAM

Alana Giriş: 08.15

Isınma: 8.50- 09.00

Starta Geçiş: 9.05

Start: 09.15

Ödül Töreni: 10.30

Kapanış: 11.30

Trafik Kapama: 07.00- 11.00