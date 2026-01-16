İstanbul'un cumhuriyet başsavcıları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı cumhuriyet başsavcıları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcılar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin İsrail saldırıları ve ablukası sonrası açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 9 kilodan 6 kiloya düşen 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk'un, Gazze'de bir çadırda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan fotoğrafı tercih etti.

Duman, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" ve "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını seçen Duman, kedi sahibi olduğu için bu kareyi seçtiğini söyledi.

"Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını oylayan Duman, "Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Her sene gerçekleştirdiği bu güzel etkinlikte yine beraber olduk. Fotoğraflarda ben daha çok Gazze'de yaşanan insanlık dramını ortaya koyan kareleri tercih ettim. İnşallah bir an önce orada yaşanan soykırım sonlanır." dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına dönmesine ilişkin fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen Dönmez, "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

"Umuyorum ki Gazze'deki zulüm bir an evvel son bulur"

Şile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Ergar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığını anlatan fotoğrafı seçti.

"Terör devleti" diye nitelendirilen İsrail'in masum sivilleri yoğun ve sistematik şekilde öldürmesiyle ciddi manada bir insanlık dramının yaşandığını ifade eden Ergar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar bombalar altında can vermekte, masum bebekler, çocuklar can vermekte. Çocuklar yetim, öksüz kalmakta. Dünyanın vicdanını yaralayan, insanın inançtan bağımsız olarak sırf insan olmasından kaynaklı olarak vicdanını ciddi manada yaralayan, etkileyen, hepimizi derinden üzen sistematik bir katliam söz konusu. Bu seçmiş olduğum fotoğraf da bu katliamlar sonucunda orada yaşanan açlığın, sefaletin bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu fotoğraflar da ileride katil İsrail'in yöneticilerinin yargılanması aşamasında ciddi bir şahitlik ve delil teşkil ediyor. Umuyorum ki buradaki zulüm bir an evvel son bulur. Çocuklar, insanlar ölmez."

Ergar, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

"Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafını oylayan Ergar, "Özellikle bölgemizde, uluslararası arenada yaşanan hadiselerde ülkemizin ne kadar güçlü olması gerektiğini yansıtan bir fotoğraf olduğu ve güçlü olabilmesi adına da yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını hissettiğim için seçiyorum." dedi.

Ergar, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını oyladı.

"Siyonist düşünce insanları bombalıyor, öldürüyor, yok etmeye çalışıyor"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığını gösteren kareyi tercih ederek, fotoğrafın siyonist İsrail'in insanlara yaptığı zulmü gösterdiğini, çok acınası bir durum olduğunu, oranın durumunu görüp vicdanı sızlamayanın insan olmadığını vurguladı.

Aydın, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını seçen Aydın, "Fotoğraf yorum istemiyor. İnsanlık dramı yaşanıyor, insanlar hayatlarını kurtarmaya çalışıyor. Öbür taraftan insanlığı yok etmeye çalışan siyonist düşünce insanları bombalıyor, öldürüyor, yok etmeye çalışıyor. İçimiz kan ağlıyor. Halen devam ediyor maalesef. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafların hepsi birbirinden kaliteliydi"

Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına dönmesine ilişkin fotoğrafı seçti.

"Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası", "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karelerini tercih eden Tunç, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat"ta da Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını oyladı.

Bu yıl ilk defa fotoğraf oylamasına katıldığını belirten Tunç, "Daha önceden hep görüyorduk. Bu sefer oylayarak katılmak farklı bir duyguymuş. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Fotoğraflar çok güzel, hepsi birbirinden kaliteliydi. En güzelini seçmeye çalıştık. Gazze'ye yönelik her fotoğraf güzeldi ancak ülkelerine döndükleri ve Filistin bayrağının göklere çıktığını gösteren fotoğraf beni duygulandırdı ve onu seçtim. Diğer fotoğraflar da çok güzeldi. Herkesin evladı var. Özellikle oradaki çocukların olduğu fotoğraflar da duygusal. İnşallah bir daha bu olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.