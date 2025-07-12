İstanbul Tasarım Merkezi'nde Uluslararası Öğrenci Akademisi Sergisi Açıldı

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) bünyesindeki Uluslararası Öğrenci Akademisi tarafından düzenlenen "Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi" İTM'de açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen karma sergi, Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri Projesi kapsamında 38 ülkeden 112 öğrencinin eserlerinden oluşuyor.

Proje koordinatörü Melek Ebrar Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTM'nin, Ensar Vakfı bünyesinde 2008 yılında kurulduğunu belirterek, "Amacımız üniversiteye giden öğrencilere eğitim hayatlarına paralel bir eğitim vermek. Katılımcılarımıza geleneksel, görsel ve dijital sanatlar olmak üzere 3 farklı disiplinde eğitimler veriyoruz. İTM bünyesinde farklı sanat dallarında atölye çalışmaları düzenliyoruz ve isteyen katılımcımız burada 4-5 seneyi bulan eğitimler alabiliyor." dedi.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösterdiklerini dile getiren Akpınar, şöyle devam etti:

"Bugün açılan sergimiz Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin bir faaliyeti. Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyesi, YTB'nin desteğiyle yürüttüğümüz, 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz ve giderek büyüyen bir proje. Bu yıl toplam 10 alanda 4 ile 6 ay arasında süren eğitimler verdik ve bu eğitimlere 52 ülkeden 220 öğrencimiz devam etti. Sergimiz de bu faaliyetlere devam eden ve hem temel hem de ileri seviyede eğitim alan öğrencilerimizin çalışmalarından oluşuyor."

"Sergimizde 38 ülkeden 112 öğrencinin 283 eseri var"

Akpınar, serginin temel amacının, öğrencilerin aldıkları eğitimin çıktılarını görmek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerle ne kadar ilerleyebildiklerini görmelerini istiyoruz. Ayrıca ortaya konulan eserler onların ilk ürünleri ve bunların da bir sergiyle herkes tarafından görülmesini önemsiyor ve onlara destek olmak istiyoruz. Bugünkü sergimizde 38 ülkeden 112 öğrencinin 283 eseri var. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimle birlikte ülkelerine dönecek ve Türkiye'nin gelenek ve göreneklerini götürecekler. Biz de onların ülkelerine giderken ne götürdükleri ve kazandıklarını onlara göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Akpınar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin burayla ilgili hissettikleri bizi çok heyecanlandırıyor. Neredeyse bütün öğrencilerimizin duygusunu anlatan ortak cümle, ' Türkiye'ye geldiğimde orayı evim gibi hissettim çünkü ruhumu dinlendirebildiğim bir yerdeydim.' şeklinde oluyor. İTM, bir üniversite öğrencisinin, derslerinin yoğunluğundan uzaklaştığı, farklı bir ülkede olmanın oluşturduğu baskıdan kurtulduğu ve kendisini dinlendirebildiği bir yer. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz devam ettikleri atölyelerle kendilerine bir şeyler katabiliyorlar. Öğrencilerimiz bize, 'Siz bizim ailemiz gibisiniz. Bizimle ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ülkemize gitsek dahi sizleri unutmayacağız ve hep aklımızda kalacaksınız.' diyorlar. Onların Türkiye ile ilgili bu düşünce ve hissiyatta olması bizim için çok kıymetli."

Sergi hakkında

Proje kapsamında Azerbaycan, Bangladeş, Çin, Brezilya, Cezayir, Etiyopya, Filistin, İran, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Madagaskar, Maldivler, Mısır, Özbekistan, Sri Lanka, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan, Vietnam ve Yunanistan'ın aralarında bulunduğu pek çok ülkeden gelen öğrenciler, 10 sanat dalında açılan 12 atölyede eğitim alarak sanatla bağlarını güçlendirdi.

Öğrencilerin çalışmalarından oluşan Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi'nde, 38 ülkeden 112 öğrencinin hazırladığı 283 eser sergileniyor. "Fotoğraf Atölyesi", "İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi", "Kaligrafi Atölyesi", "Çocuk Kitabı Resimleme Atölyesi", "Temel Resim Atölyesi", "Ebru Atölyesi", "Sulu Boya Atölyesi", "Hüsn-i Hat Atölyesi", "Tezhip Atölyesi" gibi atölyelerde üretilen özgün çalışmalar yer alıyor.

Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Şener Ağaç, YTB İstanbul Ofisi Genel Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu, hattat Abdullah Gün, müzehhip Şeyma Çınar, ressam Ahmet Öğreten, ebru sanatçısı Eda Özbekkangay, kaligrafi sanatçısı Onur Yıldırımer, ressam Ahmet Demir ve sanatçı Tuba Genç'in açılışında hazır bulunduğu sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.