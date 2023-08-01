İstanbul Tabip Odası: Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kesimi Doğa Katliamıdır

İstanbul Tabip Odası, Muğla Akbelen Ormanı'nda devam eden ağaç kesimiyle ilgili açıklama yaparak, doğa katliamlarının yeniden yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimi, çevre ve insanlık suçu olarak nitelendirildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Muğla Akbelen Ormanı'nda devam eden ağaç kesimiyle ilgili "Doğa katliamları yeniden yaşanmasın diye, Akbelen Ormanı'na ve yaşam alanlarına sahip çıkan bölge halkına ve duyarlı kesimlere uygulanan şiddet ve hukuksuz müdahaleler kabul edilemez. Devletin öncelikli görevi; Anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Tabip Odası, Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla devam eden ağaç kesimiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yayınladı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"AKBELEN ORMANI KATLEDİLİYOR: Muğla Akbelen OrmanI, yurttaşların hukuki, meşru mücadelesine rağmen katlediliyor. Muğla'nın Milas İlçesine bağlı İkizköy'de Akbelen Ormanı'nda maden sahası ilan edilerek; doğanın, ormanlık alanların ve yaban hayatının katledilmesi çevre ve insanlık suçudur.

TERMİK SANTRAL İÇİN BİNLERCE DÖNÜM ORMANLIK ALAN YOK EDİLDİ: Ormanlarımıza, yaşam alanlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Muğla'da yer alan 3 farklı termik santral için bugüne kadar binlerce dönüm ormanlık alan yok edildi. Termik santraller için açılan kömür madenleri nedeniyle bu bölgede 12 yerleşim alanı ortadan kaldırdı. Maden alanlarında artık ürün ekilemiyor, ağaç dikilemiyor, arıcılık ve hayvancılık gerçekleştirilemiyor.

BU KATLİAMLAR YENİDEN YAŞANMASIN DİYE: Tüm bu doğa katliamları yeniden yaşanmasın diye, Akbelen Ormanı'na ve yaşam alanlarına sahip çıkan bölge halkına ve duyarlı kesimlere uygulanan şiddet ve hukuksuz müdahaleler kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki devletin öncelikli görevi; Anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemektir.

MESLEK ÖRGÜTLERİNİN HAZIRLADIĞI RAPORLAR DİKKATE ALINMALI: Ormanlık alanların taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için; ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate alınmalı; maden işletmeleri için verilen izinler iptal edilerek doğa karşıtı yatırım, proje ve uygulamalar derhal durdurulmalıdır. Bizler İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak, İkizköy halkının direnişini destekliyor, ağaç kesiminin ve yaşanan tahribatın bir an önce durdurulması gerektiğini haykırıyoruz."