İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da. CHP'li Nazlıaka: "Kimse Unutmasın, Kadınlar Birden Büyüktür"

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi davasının görüldüğü Danıştay'ın önünde yaptığı açıklamada, "Kimse unutmasın, kadınlar birden büyüktür. Bir kişinin bir gece yarısı yayınladığı kararnameyle sözleşmeden çıkılmaz, bu ne hukuka ne akla ne de vicdana aykırıdır" dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali talebiyle açılan davaların duruşmasının yapıldığı Danıştay'ın önünde açıklama yaptı.

"KADINLAR BUGÜN BİLE ŞİDDETE UĞRADI"

Kadınların bugün bile duruşmalara girmek istediği için şiddete uğradığını belirten Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'ni tam da bu nedenle şiddetsiz ve sömürüsüz toplum için savunduklarını söyledi. Sözleşmeden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Nazlıaka, CHP iktidarının ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacaklarının altını çizdi. Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Bugün çok tarihi bir duruşma için buradayız. Buraya kadınlar 81 ilden geldiler, binden fazla avukat dilekçe vererek davayı takip ediyor ama buna rağmen girişte kadınlara şiddet uygulandı. Biz de İstanbul Sözleşmesi'ni tam da bu nedenle savunuyoruz; şiddetsiz, sömürüsüz bir toplum olsun diye. İstanbul Sözleşmesi sadece kadını korumuyor, aile içi şiddette şiddet gören erkeği de koruyor. Ama Türkiye'de her geçen gün derinleşen ve artan eşitsizlik nedeniyle şiddet mağduru olan taraf çoğunlukla, her daim kadınlar oluyor.

"KİMSE UNUTMASIN, KADINLAR BİRDEN BÜYÜKTÜR"

İstanbul Sözleşmesi, bir günde, birkaç kişinin bir araya gelmesi ile yazılmadı; kadınların yıllardır verdiği hak mücadelesi ile birçok kişinin emeği ile yazıldı. Kendi alanında altın standart kabul edilen bir sözleşmedir. Biz sözleşmeden asla vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Buradan çıkan karar ne olursa olsun sözleşmenin arkasında duracağız, iktidara geldiğimiz ilk bir hafta yeniden yürürlüğe koyacağız. Kimse unutmasın, kadınlar birden büyüktür. Bir kişinin bir gece yarısı yayınladığı kararname ile sözleşmeden çıkılmaz, bu ne hukuka ne akla ne de vicdana aykırıdır."