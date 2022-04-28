İstanbul Sözleşmesi Danıştay'da.

ANKARA (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Sözleşmesi davasının görüldüğü Danıştay'ın önünde "Hak ve özgürlüklere dayanan bir sözleşmeden Meclis'i yok sayarak tek bir kişinin imzası ile çıkılması demek; yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, çocuklar için Lanzarote Sözleşmesi'nden, Lozan'dan, Montrö'den çıkılması demek. Verilecek karar tek bir kişinin iradesinin Anayasa'nın ve Meclis iradesinin de üzerinde olup olmadığının da kararı olacak" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali talebiyle açılan davanın görüldüğü Danıştay'ın önünde açıklama yaptı. Taşcıer, şöyle konuştu:

"DANIŞTAY, BU ÜLKEDE YAŞAYAN 84 MİLYONU İLGİLENDİREN BİR KARAR VERECEK"

"Bugün Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlar, haklarına ve hayatlarına sahip çıkmak için Danıştay'dalar. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca bir kişinin Meclis iradesini yok sayarak çıkma kararı ile ilgili gözler Danıştay'ın vereceği kararda. Burada Danıştay, sadece 42 milyon kadının hayatını ilgilendiren bir karar vermeyecek, bu ülkede yaşayan 84 milyonu ilgilendiren bir karar verecek. Çünkü temek hak ve özgürlüklere dayanan bir sözleşmeden Meclis'i yok sayarak tek bir kişinin imzası ile çıkılması demek; yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, çocuklar için Lanzarote Sözleşmesi'nden, Lozan'dan, Montrö'den çıkılması demek.

"VERİLECEK KARAR TEK BİR KİŞİNİN İRADESİNİN ANAYASANIN VE MECLİS İRADESİNİN DE ÜZERİNDE OLUP OLMADIĞININ DA KARARI OLACAK"

Bugün biz hakimlerin vereceği kararın hukuki olacağına inanıyoruz. Çünkü verilecek karar tek bir kişinin iradesinin Anayasa'nın ve Meclis iradesinin de üzerinde olup olmadığının da kararı olacak. Eğer siyasi bir karar verilirse Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığı yargı eli ile de tekrar kanıtlanmış olacak. Kadınlar tüm haklarını mücadele ederek kazandılar, buradan olumlu olumsuz ne çıkarsa çıksın kadınlar hakları için, yaşamları için mücadele etmeye dayanışmaya devam edecek."