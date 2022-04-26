İstanbul Sözleşmesi 28 Nisan'da Danıştay'da Görüşülecek.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı açılan davaları 28 Nisan Perşembe günü esastan görüşecek. Kadın örgütleri, baroların kadın hakları merkezleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, sözleşmeyi savunmak için aynı gün Danıştay'ın önünde buluşma çağrısı yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 20 Mart 2021 tarihinde feshedilmesine karşı açılan davalar, 28 Nisan'da Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek.

CHP KADIN KOLLARI VE FEMİNİST ÖRGÜTLER DANIŞTAY'IN ÖNÜNDE OLACAK

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kolları olarak süreci takip etmek için 28 Nisan'da Danıştay'da olacaklarını sosyal medya hesabından açıkladı. Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesi ile çekilmeye ilişkin hukuksuz kararın iptalini talep etmek ve Anayasa'ya aykırılığını savunmak için örgütlü gücümüzle 28 Nisan'da Danıştay'dayız! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz" mesajını paylaştı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu'da (EŞİK), İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak için yüzlerce kadın avukatın Ankara Adliyesi'ne geleceğini duyurdu. EŞİK, Duruşmalarda 68 barodan 750'ye yakın kadın avukatın davaya katılım için yetki belgesi sunacağını bildirdi. EŞİK, "Milletin iradesiyle Meclis'te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılamaz. Eşit ve şiddetsiz bir yaşam isteyen herkesi hep birlikte hukuka ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platform'u da Ankara'da buluşmak için çağrı yaparak "Danıştay 10. Daire'de görülecek 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali davası' için biz de 28 Nisan'da Ankara'da olacağız. Hukuksuzca haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı sürecin takipçisiyiz" ifadesini kullandı. Kadın Meclisleri, Ankara Kadın Platform'u gibi kadın örgütleri de 28 Nisan'da Danıştay'da olacaklarını duyurdu.

68 BARO DURUŞMAYA KATILACAK

İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bingöl, Van dahil 68 baronun Kadın Hakları Merkezi, "İstanbul Sözleşmesi'ni ve hukuksuz kararın iptalini, çekilmenin anayasaya ve hukuka aykırılığını savunmak için 28 Nisan'da duruşmada olacağız" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sözleşmesi'nin 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile tek taraflı feshedilmesi sonucu birçok kadın hakları derneği, vakıf, siyasetçi ve avukat Danıştay'a başvurmuş; hukuka aykırı yapıldığını vurguladıkları fesih kararının iptalini istemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Diyarbakır Barosu Başkanlığı da Danıştay'a sözleşmenin feshine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle başvurdu. Danıştay, bu talebi reddedip başvuruları esastan inceledi. Bu iki başvuru için dosyaları inceleyen savcılar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Danıştay savcıları, verdikleri mütalaada, "TBMM tarafından uygun bulma yasasıyla kabul edilen bir sözleşme ancak aynı yöntemle yürürlükten kaldırılabilir yani sözleşmeden ancak Meclis'te kabul edilecek yeni bir yasayla çıkılabilir" ifadesini kullandı.