İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli 2 kişi tarafından hedef alınan C.T. vurularak hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybederken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.
YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;