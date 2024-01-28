İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybederken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;