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İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli 2 kişi tarafından hedef alınan C.T. vurularak hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde

SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybederken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde

YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Seko Seko:

Her seçim zamanı bıktık şu haberlerden her seçime yakın böyle haberler 10 senedir oluyor

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Mert Koca:

Provokasyon muhtemelen

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1
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Dr.Kimbel:

Bunlar ne yapmayi olanliyor iç sava? mı istiyorlar yakalayin ömür boyu hapse atin veya idam edin

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