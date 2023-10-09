İstanbul Büyükçekmece'de polisi şehit eden suç makinesi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş'i silahla vurarak şehit eden Muhammet Berke Çorak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan dairenin zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat telefonu da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Evdeki Muhammet Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak, verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu, evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

32 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, taksirle yaralamadan bir, uyuşturucu maddeden 12, 6136 sayılı ateşli silah kanununa muhalefetten 5, kasten yaralamadan 8, hırsızlıktan 3, tehditten 1, motosiklet hırsızlığı 1 ve yağmadan 1 olmak üzere 32 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Çorak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.