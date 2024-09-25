İstanbul Modern'de Ücretsiz Okul Öncesi Sanat Eğitimi Başlıyor

İstanbul Modern ve Panço iş birliğiyle 2-6 yaş çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen ücretsiz eğitim programı "Okul Öncesi Müzede", 2 Ekim'de İstanbul Modern'de başlayacak.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol ve Panço Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Kuzu, İstanbul Modern'de düzenlenen tanıtım toplantısında programa ilişkin bilgi verdi.

Bugüne kadar İstanbul Modern'de 1 milyonu aşkın çocuk ve gence sanat eğitimi fırsatı sunulduğunu aktaran Varol, "Bu proje İstanbul Modern'in bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim programları içinde yeni bir derinlik kazandıracak. Her gün 500'ü aşkın öğrenciyi ağırlıyoruz. İstanbul Modern 34 farklı ilçede 500'ü aşkın okul öncesi kurumla iş birliği yaptı. 14 bin çocuğu ve bin 230 okul öncesi öğretmeni, sergi gezileriyle ağırladık. 'Okul Öncesi Müzede' projesi bunun gibi güçlü iş birlikleri ve deneyimden doğdu." dedi.

Varol, projenin müze eğitimi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene 6 sanat eseri belirledik. Her sene farklı sanat eserlerini farklı temalarla belirleyeceğiz. Çocuklarımız için belirlediğimiz program kapsamında dokunsal materyaller hazırladık. Sergi sorumluluğu kazandırmak, dokunsal materyallere dokunarak sanat yapıtındaki imgeleri çağrıştıran nesnelerle dokunma ihtiyacını karşılayıp o nesneler üzerine düşünmek, düşündürmek, sanat yapıtları hakkında yorumlamalarda bulunmalarını sağlamak ve merak duygularını arttırmak bizim için önemliydi. Bu projeye özel, çok kıymetli bir tasarım gerçekleştirdik. İstanbul Modern eğitim bölümünün tasarladığı 10 farklı modül, çocuklarımızın dokunarak keşfetmesine, oynayarak öğrenmesine, merak etmesine, bulmaca ve problem çözmesine odaklanıyor. Bu modüllerin her biri koleksiyonda gördükleri eserleri çağrıştırıyor. Şunu istedik, çocuklar 'Ben de sanatçı gibi yaptım.' hissiyatıyla programdan ayrılsın."

"Geleceğin sanatçılarının kariyerindeki ilk adımları atmalarına vesile oluyoruz"

Yusuf Kuzu ise çocukların merakını ve ilgisini sanata yönlendirmeyi, hayal güçlerini beslemeyi ve yaratıcılıklarını artırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Biliyoruz ki sanat, çocukların dünyayı anlama ve ifade etme biçimini zenginleştiren en güçlü araçlardan biri. Erken çocukluk dönemi, çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemlerinde belki de ilk kez müze ortamında sanatla buluşacak olan miniklerimiz unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Onların bu potansiyelini ortaya çıkararak, geleceğin sanatçılarının kariyerindeki ilk adımları atmalarına vesile oluyoruz. Okul öncesi eğitim programının çocuklarımız, aileleri ve eğitimcilerimiz için unutulmaz bir deneyim olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program Hakkında

Çocukların kompozisyonlar oluşturduğu, arkadaşlarıyla bulmacalar çözdüğü ve sanat yapıtlarını yorumladığı eğitim programı, müze eğitmeni rehberliğinde İstanbul Modern'in koleksiyon sergisindeki altı sanat yapıtının incelenmesiyle başlayacak.

Sergi salonundaki incelemenin ardından çocuklar, programa özel hazırlanan, müzenin Mezanine katındaki öğrenme alanında sanat oyunlarına katılacak.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü tarafından geliştirilen ve Yeşim Eröktem'in tasarladığı oyun alanı, yapboz, portre tamamlama, eşleştirme, ses ve doku keşfetme gibi etkinlikleri içeriyor. Çocuklar ayrıca, oyun alanının bazı bölümlerinde hayallerini resmedecek.

Eğitim kurumları 4-6 yaş rezervasyonlu programlar için çarşamba günleri, 10.00 ve 13.00 saatlerinde ücretsiz faydalanabilecek. 2 Ekim'de başlayacak eğitim kurumu programlarının süresi 60 dakikadan oluşuyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için "www.istanbulmodern.org" adresi ziyaret edilebilir.