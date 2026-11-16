İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı

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İSTANBUL merkezli 3 ilde nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve iş yeri ile araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu, 15 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Anadolu Yakası'nda eylemlerde bulunan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda örgüt üyelerinin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları kapsamında 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında teknik takip, MASAK verileri, banka hareketleri, HTS analizleri ve çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 3'ü cezaevinde bulunan toplam 34 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 13 Kasım'da İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama ve el koyma işlemlerinde çok sayıda dijital materyale el konulurken, 28 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı