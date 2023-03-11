9 ilde bankaları dolandıran şebekeye operasyon! Baskın yapılan adreslerden tomar tomar para çıktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazları aracılığıyla usulsüz işlem yaparak bazı bankaları dolandıran bir şebeke olduğunu tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, 31 şüphelinin İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli'de kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

400 BİN LİRA NAKİT PARA BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 8 pos cihazı, çok sayıda farklı bankalara ait kredi kartları, 400 bin lira, 49 sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşte operasyondan görüntüler;