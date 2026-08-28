Haberler

Ağır hasarlı araçları 'change' yapan 13 şüpheliye operasyon: 29 araç ele geçirildi

Ağır hasarlı araçları 'change' yapan 13 şüpheliye operasyon: 29 araç ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, trafik kazası, yangın ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yapan 13 şüpheli yakalandı, 29 araç ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli 5 ilde, trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 araç ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul genelinde meydana gelen çalıntı ve 'change' araçların ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 29 aracın bu yöntemle 'change' edildiği belirlendi.

13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 araca el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi

Uçak hazır, anlaşma tamamdı! Galatasaray'a kötü haber geldi
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var