İstanbul Merkezli 3 İlde Adnan Oktar Suç Örgütü'ne Yönelik Operasyon: 15 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15'i bu sabah İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15'i bu sabah İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre, Savcılık Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından halen tutuklu olan Adnan Oktar'ın başında bulunduğu silahlı suç örgütünün kontrolündeki sosyal medya hesaplarından sistematik şekilde propaganda yapıldığı ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada da Adnan Oktar ve örgütün diğer yöneticilerinin tutuklanmalarından sonra güncel bir yapılanma sürecine girildiğinin tespit edildiği belirtildi. Buna göre, örgüt mensubu bazı avukatlar cezaevindeki lider ve yöneticilerinden aldıkları talimatları dışarıdaki örgüt üyelerine iletiyor. Talimatı alan kişiler ise sosyal medya hesaplarından kamu kurumları ile yargı mekanizmaları başta olmak üzere kamuoyunun genelini, örgüt lehine etki altına almaya yönelik ses kaydı, fotoğraf ve benzeri paylaşımlarda bulunuyor.

SİYASİ MAKAMLARDA KULİS ÇALIŞMALARI YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca yine sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, tutuklu yargılanmayan örgüt üyeleri ile diğer örgüt sempatizanlarının örgüte lojistik destek sağladığı, siyasi ve adli makamlarda örgüt lehine çeşitli kulis girişimlerinde bulunulduğu yönünde bulgular da elde edildi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu doğrultuda Adnan Oktar Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasında yer aldığı tespit edilen toplam 23 şüphelinin yakalanması için bu sabah erken saatlerde İstanbul, İzmir ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Örgüt evi olarak adlandırılan bir villada, örgütsel iletişimle ilgili çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlasıyla yayınlanan kitaplar ele geçirildi.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaların ise devam ettiği belirtilirken, 4 şüphelinin yurt dışında, bir şüphelinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı.