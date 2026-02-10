5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. İstanbul merkezli 14 ilde bu sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 305 şüpheli gözaltına alındı.

5 AYLIK TAKİP SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları üzerinden uçtan uca şifreli kapalı gruplar kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

KAPALI GRUPLAR, GİZLİ KURYELER, SÜREKLİ DEĞİŞEN KİMLİKLER

Polis ekipleri, bu gruplarda güvene dayalı kurye sistemiyle ya da bireysel yöntemlerle uyuşturucu madde arzı sağlandığını, uyuşturucu kullanımını özendirici içeriklerin paylaşıldığını tespit etti. Kapalı gruplara yalnızca özel davet ya da referansla girilebildiği, satıcıların deşifre olmamak için telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyerek kullanıcı adlarını sık sık değiştirdiği ortaya çıktı. Şebekelerin, nüfus yoğunluğu ve talep durumuna göre gece-gündüz demeden 24 saat uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, kapalı grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Şahısların farklı gruplar üzerinden de aktif şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenince İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"BU SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, İNSANLIĞIN MÜCADELESİ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını vurguladı. Yerlikaya, "Biz uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu savaşı sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılığına, emniyet teşkilatına ve operasyonda görev alan tüm polisleri tebrik etti.