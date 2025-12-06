İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Beyaz Önlük Töreni düzenlendi

İSTANBUL Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' düzenlendi. Kağıthane Kampüsü'nde gerçekleşen törende, eczacılık mesleğinin saflığını, etik sorumluluğunu ve bilimsel geleneğini temsil eden beyaz önlükler öğrencilerin omuzlarına öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Engelsiz Eğitim Vakfı yöneticileri Ceren Yılmaz ve Alican Cingöz, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Dr. Fahrettin Yahşi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. İsrafil Kuralay, sektör kurum temsilcileri, akademisyenler ve aileler katıldı.

'BEYAZ ÖNLÜK, BİLGİNİN SORUMLULUĞA DÖNÜŞMESİDİR'

Törende konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Tatar, "Beyaz önlük sadece bir giysi değildir; bir ahlak duruşu, bir vicdan sözüdür. Bugün önlük giyen her bir öğrencimiz, insan sağlığına adanmış bir mesleğin ilk adımını atıyor. Bu önlük; bilgiye sadakati, etik değerlere bağlılığı, hastasına karşı gösterilecek özeni temsil eder. Bilimsel bilgiye sahip olmak kadar onu doğru yerde ve doğru şekilde kullanmak da bir o kadar önemlidir. Bizler öğrencilerimize yalnızca meslek öğretmiyor; bir duruş, bir değer, bir insanlık sorumluluğu kazandırıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Tatar, aynı zamanda fakültenin kuruluşunda katkı sunan kurucu dekan Prof. Dr. Necmettin Atsü ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Emin Çam'a teşekkür ederek, fakültenin kısa sürede Türkiye'nin en donanımlı eczacılık eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

'İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL DEĞİL; GELECEĞİ İNŞA EDEN BİR MODELDİR'

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, üniversitenin eczacılık fakültesi vizyonunu şu sözlerle anlattı:

"Biz bu fakülteyi sıradan bir eczacılık fakültesi olarak kurmadık. Eğitim, Ar-Ge, endüstriyel üretim ve dikey tarımı aynı çatı altında topladığımız bütünleşik bir model kurduk. Türkiye'de 63 eczacılık fakültesi var, fakat sadece birkaçı akreditasyon süreçlerinde bu seviyeye ulaşmış durumda. Biz daha öğrenci mezun etmeden akredite fakültelerin çalışma yapısına sahip bir model ortaya koyduk. Burada yetişen öğrenciler yalnızca eczacı olmayacak; üretime, inovasyona ve bilime yön veren profesyoneller olacak."

Atsü ayrıca Engelsiz Eğitim Vakfı'na da teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üniversitenin kuruluşunda büyük bir hayal vardı: Eğitimi herkes için erişilebilir, bilimi herkes için üretilebilir kılmak. Bu hayalin gerçek olmasını sağlayan Berna Yılmaz başta olmak üzere tüm Mütevelli Heyeti üyelerine ve bu yapıyı sahiplenen değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

'BU ENTEGRE YAPI TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLK'

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Dr. Fahrettin Yahşi, Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulan entegre üretim–Ar-Ge–dikey tarım modelinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aylarda üniversitenin Ar-Ge ve üretim tesisinin açılışında da vurguladığımız gibi; burası yalnızca bir fakülte değil, Türkiye'de ilk kez Ar-Ge, üretim, hammadde geliştirme ve sürdürülebilir tarımın bir arada yürütüldüğü örnek bir ekosistemdir. Bu model, bilimin ürüne dönüştüğü, gençlerin daha öğrenciyken üretim süreçlerine dahil olduğu değerli bir merkezdir."

'Beyaz önlük, ustalığa giden yolda çıraklığın başlangıcıdır'

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. İsrafil Kuralay, törende yaptığı konuşmada eczacılık mesleğinin toplumsal güven boyutuna dikkat çekti. Dr. Kuralay, "Bizim kültürümüzde mesleğe başlanırken bir kuşak, bir cübbe, bir önlük giyilir. Beyaz önlük; temizlik, saflık ve güvenin simgesidir. Hasta karşısına çıkan bir eczacının taşıdığı en büyük sorumluluk; bu güveni korumaktır. Bugün burada çıraklıktan ustalığa giden yolun ilk adımına tanıklık ediyoruz" dedi.

'BİLİMLE ÜRETİMİN BİRLEŞTİĞİ BU YAPIDA GENÇLERİ DESTEKLEMEK GURUR VERİCİ'

Engelsiz Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı ve İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ceren Yılmaz, törene özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eczacılık eğitimi, yalnızca akademik bir disiplin değil; insan yaşamına dokunan bir iyileştirme yolculuğudur. Öğrencilerimizin bugün beyaz önlük giyerek çıktıkları bu yolda; etik değerlere sahip, topluma katkı üreten, bilimin ışığında yürüyen bireyler olmalarını diliyoruz. Engelsiz Eğitim Vakfı olarak bu gençlerin yanında olmak gurur verici."

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bünyesinde yer alan UniKentPharma Üretim Merkezi, ResearchKent Ar-Ge Merkezi ve GreenKent Dikey Tarım Merkezi ile Türkiye'de eğitim–bilim–üretim süreçlerini aynı çatı altında bir araya getiren ilk örneklerden biri olma özelliğini sürdürüyor" denildi.